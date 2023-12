Fa'ailoa e le RTE le Fa'aaliga Fa'afiafia o le Po o le Tausaga Fou Fa'atautaia e Patrick Kielty

O loʻo sauni le RTE mo se faʻamanatuga ofoofogia o le Tausaga Fou ma se lomiga faʻapitoa o The Late Late Show. O le tausaga nei, o le a fa'asalalauina le fa'aaliga fa'apitoa i le Aso Sa mo le taimi muamua, e aumaia ai se suiga fou i le vaitau fiafia. O le ali'i ta'uta'ua o le televise o Patrick Kielty o le a ta'imua i lea fa'aaliga, ma folafola atu ai se fa'alavelave e le mafaagaloina i le fa'ai'uga o le tausaga.

O le RTE Guide na tuʻuina atu i lenei vaiaso na tuʻuina mai ai ni faʻamatalaga faʻapitoa e uiga i mea e mafai e tagata matamata ona faʻamoemoeina mai lenei gaosiga faʻapitoa. E tusa ai ma le faʻamatalaga, o le faʻaaliga o le a faʻatumuina i fetu-faʻailoga foliga ma mea e ofo ai o le a tuʻu ai le au maimoa ma le naunautai i le taunuu mai o le 2024. O Patrick Kielty o le a auai i talanoaga olaola ma se faitotoa faʻataʻamilo o malo faʻapitoa, faʻamautinoaina se faʻafiafiaga ma faʻafiafiaga aafiaga. mo tagata uma.

E ui o le RTE's New Year's Eve faʻapitoa folafolaga o se mea e tatau ona mataʻituina, o le a feagai foi ma tauvaga faigata mai le lauiloa Graham Norton faʻaaliga. Faatasi ai ma malo e pei o Emma Stone ma Mark Ruffalo, o le Graham Norton faʻaaliga o loʻo toso ese uma taofi e faʻafeiloaʻi ai le au maimoa. Ae ui i lea, o Patrick Kielty e le o se mea fou i le talimalo i mea maualuluga, ma e mautinoa lava na te aumaia lona lava uiga faʻapitoa ma le matagofie i le New Year's Eve edition of The Late Late Show.

Fa'alogo i le RTE One i le Po o le Tausaga Fou mai le 10.15pm i le 11.45pm mo se afiafi e tumu i talie, fa'afiafiaga, ma le fa'atalitali. A oo atu le uati i le vaeluaga o le po, o le a tuʻuina atu e Patrick Kielty le pule ia Anna Geary mo le faitauga fiafia i le Tausaga Fou. Aua nei misia lenei faʻamanatuga e le mafaagaloina a o matou faʻamavae atu i le 2023 ma faʻafeiloaʻi i le 2024 i sitaili ma uiga.