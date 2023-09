Toe iloilo le 10,000 Laasaga Manulauti: Su'esu'ega Fou i Laasaga Faitau ma le Soifua Maloloina

By

I le tasi tausaga talu ai, na amata ai e le Well + Being desk i The Washington Post lana misiona e tuʻuina atu fautuaga faʻasaienisi mo le soifua maloloina lelei. Faatasi ai ma le taulai atu i le faafaileleina o le tino, mafaufau, ma mafutaga, o le kesi ua faʻamoemoe e faʻamalosia le au faitau i le faia o filifiliga malamalama e uiga i lo latou soifua maloloina. I le avea ai o se faʻamanatuga o lenei mataʻina, o se filifiliga o latou fautuaga sili mo le ola lelei i aso uma ua faʻatulagaina.

O se tasi o ia fautuaga e luʻitauina ai le manatu o le 10,000 laasaga i le aso o le tulaga auro mo le gaioiga faaletino. Gretchen Reynolds, le tusitala i tua o le "Your Move," o loʻo fautua mai e leai se mea faʻapitoa e uiga i lenei numera faapitoa. O suʻesuʻega fou ua faʻaalia ai mo tagata taʻitoʻatasi i lalo ifo o le 60, o faʻamanuiaga sili e mafai ona maua i laʻasaga i aso taʻitasi e amata mai i le 8,000 i le 10,000. Mo i latou e sili atu i le 60, o le faʻailoga na faʻaititia teisi, faʻatasi ai ma le nofoaga manaia mo le faʻaitiitia o le lamatiaga o le oti e pa'ū i le va o le 6,000 ma le 8,000 sitepu.

E tusa ai ma lenei faʻaaliga, ua ofoina mai e Well+Being fautuaga e fitu mo faʻailoga laʻasaga. O nei fautuaga e faʻamoemoe e fesoasoani i tagata taʻitoʻatasi e siaki lelei a latou laʻa ma faʻaogaina atili faʻamalositino io latou olaga i aso uma. Fautuaga e aofia ai le setiina o sini e mafai ona ausia, faasolosolo malie le faʻateleina o laʻasaga, ma le faʻaogaina o tekinolosi e pei o pedometers poʻo le suʻega malosi. E ala i le mulimuli i nei fautuaga, e mafai e tagata taʻitoʻatasi ona faʻamalieina lo latou soifua manuia faaletino e aunoa ma le lagona o le lofituina i se faʻasologa maualuga o laʻasaga.

E taua le manatua o le soifua manuia e aofia ai mea e sili atu nai lo le soifua maloloina faaletino. E ala i le fa'amuamua o le soifua lelei atoatoa ma le faia o filifiliga fa'apitoa e fa'atatau i fa'amaoniga fa'asaienisi, e mafai ai e tagata ta'ito'atasi ona ta'ita'ia olaga faamalieina ma paleni. O le Well+Being desk i The Washington Post o loʻo faʻaauau pea ona tuʻuina atu tala ma fautuaga e lagolago ai le au faitau i le ausiaina o lenei sini.

puna:

Le Washington Post – Well+Being Desk