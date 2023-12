Mortal Kombat 1 Vaitaimi 3: O le Sone Taua Frozen

By

Aotelega: Mortal Kombat 1 Vaitau 3, ua taʻua o The Frozen Warzone, ua faʻaalia ai ni luʻitau aisa fou mo tagata taʻalo e manumalo i lenei taʻaloga taʻaloga taʻutaʻua. Taʻitaʻia e le Sub Zero, le Cryomancer, o le vaega lata mai e ofoina atu ai se manumalo mataʻutia o le taimi. Mai le taimi nei seʻia oʻo ia Fepuari 13, e mafai e tagata taʻalo i le PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, ma le PC ona sauni i latou lava mo taua tetele ma tatala ai le tele o paʻu ma mea e fai ai le aisa.

Vaitaimi 3 o le Mortal Kombat 1 ua aumaia se suiga aisa i le franchise. O le a feagai le au taʻalo ma fusuaga mataʻutia a le pule o le a tuleia ai o latou tomai i le tapulaʻa. O le Cryomancer, e lauiloa i lona pule i le aisa ma le malulu, e avea ma tulaga tutotonu e avea ma tagata tetee autu. Fa'asa'o oe lava a'o e ulufale atu i le sone tau aisa.

Sauni e faamemelo i pa'u ma mea e fai ai le aisa fou na fa'alauiloa mai i le Vaitau 3. Mai 'a'upega malulu i 'ofutau malulu, e mafai e tagata ta'alo ona fa'avasega a latou tagata e sili ona fiafia i ai e talia o latou malosi aisa. O le lagona malulu o Sub Zero e lagona i le taʻaloga atoa, faʻatasi ai ma ona tomai faʻaleagaina ma osofaʻiga aisa.

O le vaitau fou e aumaia ai se fa'afiafiaga fou ma fa'atofuina mo ta'aloga mo tagata fiafia o le Mortal Kombat 1. O taua malolosi ma fusuaga e pamu ai le adrenaline o le a pipiimau ai le au taaalo. A'o fa'agasolo le Frost Warzone, fa'amoemoe e mimilo ma feliuliua'i e te mapu ai mo le manava.

Mortal Kombat 1 Season 3 ua avanoa nei i luga o le tele o tulaga, e mafai ai e le au taaalo ona auai i le warzone e tusa lava po o le a le latou faʻamafanafanaga. Aua neʻi misia le avanoa e faʻataʻitaʻi ai ou tomai e faasaga ia Sub Zero ma lana nofoaiga aisa. Faʻailoa lau toa i totonu ma faʻatoʻilalo le malo o le Cryomancer aʻo leʻi maeʻa le vaitau ia Fepuari 13.