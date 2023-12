E iai se gasetoto o le masina ia Me 2023?

By

Igoa: Fa'ailoaina o le Tala Fa'aselesitila: Su'esu'eina le Eclipse o le masina o Me 2023

Faatomuaga:

A o tulimatai atu ma le naunautai tagata matamata i le lagi i mea e tutupu faaselesitila, o se tasi o fesili e masani ona tulai mai pe faamata o le a pupula le lagi i le po i le po ia Me 2023. ma maua ai se vaaiga fou i le mataupu.

Malamalama i Eclipses o le masina:

Ae tatou te le'i su'esu'eina fa'amatalaga patino o le gaseto o le masina o Me 2023, se'i o tatou su'esu'e fa'apuupuu le uiga o le gaseto o le masina. O le gasetoto o le masina e tupu pe a fetaui lelei le lalolagi i le va o le La ma le Moon, ma lafo ai se ata lafoia i luga o le fogaeleele. O le fa'aogaina lea e mafua ai ona fa'apogisa mo sina taimi po'o foliga mūmū fo'i le Moon, ma fa'atupuina ai se mata'ina mata'ina mo tagata matamata i le lagi.

Le masina o Me 2023 Eclipse:

Ia, se'i o tatou taula'i atu i le gasetoto o le masina o lo'o fa'atalitali i ai ia Me 2023. Ae paga lea, e tatau ona ta'u atu ia te oe o le a leai se gasetoto o le masina i lenei masina patino. E tupu le gaseto o le masina pe a ui atu le Moon i le paolo o le Lalolagi, ae o le faʻaogaina o lenei mea faʻaselesitila e le tupu ia Me 2023.

FAQs e uiga i masina eclipses:

F: Aisea e itiiti ifo ai le gasetoto o le masina nai lo le gasetoto o le la?

A: E fa'aitiiti le gasetoto o le masina ona e mafai ona va'aia mai so'o se itu i le po o le Lalolagi, ae o le gasetoto o le la e na'o se ala vaapiapi i luga o le fogaeleele.

F: E mafai ona ou va'aia ma le saogalemu se gasetoto o le masina?

A: E mautinoa lava! E le pei o le gasetoto o le la, o le gasetoto o le masina e saogalemu pe a va'ai mata. E mafai ona e fiafia i le matamataga e aunoa ma ni meafaigaluega fa'apitoa.

F: Aisea e foliga mumu ai le Moon i nisi taimi i le gaseto o le masina?

A: A fa'asalalauina e le ea o le Lalolagi le susulu o le la, e fa'amama'ese ai le galu pupuu, e pei o le lanumoana ma le lanu meamata, ae fa'ataga le umi o galu, pei o le mumu ma le moli, e ui atu ai. Ona pa'u ifo lea o le malamalama ua faamamāina i luga o le Moon i le taimi o le gasetoto o le masina, ma maua ai se lanu mumu.

F: O afea e tupu ai le gasetoto o le masina pe a mavae Me 2023?

A: O le isi gasetoto o le masina pe a mavae Me 2023 ua fuafuaina e faia ia Oketopa 28, 2023. Faailoga au kalena mo lenei mea faaselesitila!

Faaiuga:

E ui o le masina o Me 2023 atonu e le ofoina mai se gasetoto o le masina, ae o mea ofoofogia faaselesitila o le lagi i le po o loo i ai pea. A o tatou faatalitali ma le naunautai i le gasetoto o le masina e sosoo ai, ia faaauau ona tatou maofa i le matagofie ma mealilo o lo tatou vateatea. Manatua e tepa taulaʻi atu i le lagi ma suʻesuʻe mea ofoofogia faʻaselesitila o loʻo faʻatali mo i tatou i le lumanaʻi.

punaoa:

– NASA: https://www.nasa.gov