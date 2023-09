Fortnite Faʻafouina 26.10: Faʻasologa Faʻasologa ma Faʻamatalaga Faʻamatalaga e uiga i mea fou

Fortnite developer, Epic Games, ua faʻailoa mai o le taaloga o le a le avanoa mo se taimi mo le faʻafouga 26.10. O lenei faʻafouga o le a faʻaoga i tulaga eseese e aofia ai PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, ma PC. E mafai e tagata taʻalo ona faʻamoemoe e avanoa le faʻafouga mo le download i le taeao o Setema 12.

Faatasi ai ma le faʻafouga, e tatau i tagata faʻaoga ona faʻamoemoeina se vaitaimi o le faʻagasolo taimi ole server. O lona uiga o le Fortnite o le a le mafai ona faʻaalia mo ni nai itula. Mo faʻamatalaga auiliili ile taimi e mafai ai ona e toe foʻi i totonu o le taʻaloga, o le 26.10 server downtime schedule:

– O le taimi fa'aletonu ua fa'atulaga e amata ile 4 AM ET, ma fa'agata ai le faia o fa'atusatusaga mo sina taimi puupuu.

- Mo tagata Peretania, o le taimi atoa tuusao o le a amata i le 9 AM BST ae faʻagata le faʻaogaina i le 8.30 AM BST.

E ui e le'i fa'ailoa manino mai e Epic Games po'o afea e fa'ai'u ai le taimi fa'aletonu, o le tausiga e masani ona alu pe a ma le lua itula. O le mea lea, Fortnite e tatau ona toe foʻi i luga ole laiga ile 11 AM BST ile lata mai.

O le faʻasalalauga o lenei faʻafouga ua faʻaosofia ai le masalosalo i le au fiafia e uiga i mea fou o le a aofia i le faʻafouga 26.10. O nisi tagata fiafia e manatu e faapea, faatasi ai ma le vave faʻalauiloaina o le Mortal Kombat 1, Sub Zero mai le franchise e mafai ona avea ma se tagata taʻalo i Fortnite.

E le gata i lea, Epic Games e faʻamoemoe e faʻafeiloaʻi se mea fou poʻo se auupega, faʻapea foʻi ma se Faʻaopoopoga fou. O le a maua fo'i e le faleoloa mea'ai ni pa'u fou mo tagata ta'aalo e maua ma fa'aleleia atili ai a latou ta'aloga.

Faatasi ai ma nei faʻaopoopoga fou, Epic Games o le a faʻatalanoaina faʻalavelave masani ma taʻaloga taʻaloga mai le amataga o le vaitau fou, faʻaleleia atili le taʻaloga mo le fiafia sili.

