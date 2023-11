Google's Antitrust Trial: Su'esu'eina le Taua ma Ta'aloga Epic

I se faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga faifaipea, Epic Games Inc., o le tagata na faia le taʻaloga vitio lauiloa tele "Fortnite," o loʻo faʻamoemoe e tuʻuina atu ana finauga e faasaga i le Google Play Store tuʻufaʻatasiga faiga faʻasaina. O le faamasinoga, na faamoemoe e umi ni nai vaiaso, na amata i le aso 6 o Novema.

Epic Games tu'ua'ia Google i le fa'asa o tagata tauva mai le tufatufaina sa'o a latou polokalama ae fa'atonuina lo latou fa'aofi i totonu o le Google Play Store. Fai mai le Pule Sili o le Epic Games Tim Sweeney, o lenei faiga e taofia ai le saʻolotoga o tagata faʻatau ma atinaʻe, faʻaofiina lafoga faʻapitoa ma totogifuapauina e faʻateleina ai tau. Fai mai Sweeney o totogi a Google e faʻateleina tau o fefaʻatauaiga i-app e oʻo atu i le 30%, e sili atu le maualuga nai lo le 3% o loʻo molia e le au fai tupe totogi i maketi faatauva. E le pei o le sailia o taui tau tupe, o le faamasinoga a Epic e taulaʻi i le ave o suiga i faiga a Google.

Ina ia tuʻuina atu a latou mataupu, Epic Games ua faʻatulagaina se lisi tele o molimau e aofia ai tagata iloga e pei o Sundar Pichai (Chief Executive of Google and Alphabet), Ruth Porat (Chief Financial Officer of Google and Alphabet), ma e oʻo lava ia Andy Rubin (co- na faavaeina le Android operating system). O le mea moni, o le faamasinoga o loʻo faʻamaonia ai foi le totogiina e Google o faʻamalosiga i le au atinaʻe taʻaloga e taofi a latou suafa i totonu o le Play Store. Epic Games fai mai na faʻaaogaina e Google auala taufaasese e ala i le toe faʻafeiloaʻi o talanoaga i luga ole laiga i Google Chats, lea e mafai ona faʻaumatia mulimuli ane.

E ui o le Google's Vice President of Government Affairs and Public Policy, Wilson White, na tete'e le tagi ona o le sese ma le pepelo, Epic Games o loʻo tumau pea i lona tulituliloaina o se maketi numera matala ma tutusa. O le faamasinoga e fetaui lelei ma le Google o loʻo faʻaauau pea le faʻaalia o le antitrust showdown ma le Justice Department, lea o loʻo faʻaalia ai ni tuuaʻiga tutusa o le faʻaogaina o le pule.

I le aotelega, o lenei faʻataʻitaʻiga maualuga-siteki e faʻaalia ai se taimi taua i le taua faifaipea i le va o tagata atiaʻe ma tekinolosi, ona o a latou faiga ma le puleaina o maketi o loʻo tuʻuina i lalo o le suʻesuʻega. O taunu'uga o nei taualumaga fa'aletulafono e mafai ona i ai ni a'afiaga mamao mo le lumana'i o le tufatufaina atu o talosaga, tauvaga, ma le manuia o tagata fa'atau.

Fesili e masani ona fesiligia:

1. O le a le fa'amasinoga o le antitrust i le va o Epic Games ma Google e uiga i?

Epic Games o loʻo tuʻuaia Google i le faia o faiga faʻasaʻo e ala i le Google Play Store, faʻatapulaʻaina le gafatia o tagata tauva e tufatufa saʻo a latou polokalama.

2. O le a le mea o loʻo faʻamoemoe e ausia e Epic Games e ala i lenei faʻataʻitaʻiga?

Epic Games o lo'o sailia ni suiga i faiga a Google nai lo taui tau tupe.

3. O ai nisi o molimau autū i le faamasinoga?

O le lisi o molimau e aofia ai Tim Sweeney (CEO o Epic Games), Sundar Pichai (CEO o Google ma le Alphabet), Ruth Porat (CFO o Google ma le Alphabet), ma Andy Rubin (co-founder o le Android operating system).

4. O a ni tuuaiga e faia e Epic Games e uiga i faʻamalosi a Google?

Epic Games fai mai na totogi e Google faʻamalosi i tagata fai taaloga e faʻatumauina a latou ulutala i luga o le Faleoloa Play ma faʻapea na ufiufi faʻamaoniga e ala i le faʻanofoina o talanoaga i Google Chats.

5. O le ā le uiga lautele o lenei faamasinoga?

O le faamasinoga e faia faatasi ma le Google's antitrust showdown ma le Justice Department, lea na laga ai ni tuuaiga faapena o le faaaoga sese o le pule.