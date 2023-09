By

Ua faalauiloa e le Publisher Aniplex se ta'aloga ta'aloga fou e fa'aigoaina Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! mo le Nintendo Switch. Seti e faʻamalolo i le 2024, o lenei taʻaloga e faʻavae i luga o le taʻutaʻua taʻutaʻua anime ma manga faasologa Demon Slayer. Ae ui i lea, i le taimi nei, o le a naʻo Iapani lava e maua.

Temoni Fasioti: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! mulimuli i le franchise's muamua fetuutuunai taaloga vitio, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, lea na faalauiloaina i le 2021 ma sau i le Nintendo Switch i le 2022. A o auiliiliga e uiga ia Mezase! Saikyou Taishi! o loʻo faʻatapulaʻaina nei, o le faʻasalalauga faʻasalalauga ma le ofisa Demon Slayer website e ofoina atu ni faʻamatalaga o mea e mafai ona faʻamoemoeina e le au taʻalo.

E le pei o le fetuutuunaiga o taaloga muamua, Mezase! Saikyou Taishi! e foliga mai e sili atu ona taulaʻi atu i se taʻaloga taʻaloga e pei o le laupapa, e mafai ona maua ai musumusuga mai le lauiloa Mario Party series. E ui lava e leʻi faʻaalia ni mea faʻapitoa taʻaloga, e mafai e le au fiafia a Demon Slayer ona faʻamoemoeina se faʻataʻitaʻiga ma faʻafiafiaga tutusa ma le taʻaloga taua.

E ui e leʻi faʻamaonia se faʻasalalauga i sisifo, o loʻo i ai le faʻamoemoe o le a maua foi e tagata fiafia i fafo atu o Iapani le avanoa e fiafia ai Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi!. E mafai e tagata fiafia o Demon Slayer ona faʻasoa lo latou fiafia ma le faʻamoemoe mo le taʻaloga i faʻamatalaga.

punaoa:

– [Igoa Punaoa]

– [Igoa Punaoa]