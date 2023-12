O le Fa'atanoa a York i luga o le Codorus Creek o le a Fa'ata'atia mo le Fa'aitiitia o Lologa ma le Fausiaina o Greenway

By

O le Bascule Gate Dam i Codorus Creek i York, Penisilevania ua sauni e talepe i se taumafaiga galulue faatasi a le York County Economic Alliance ma le aai o York. O le soloia lea ua fa’atulaga e amatalia i le Aso Lua, e fa’atatau i le tele o fa’afitauli e aofia ai le fa’aitiitia o lologa, fa’aleleia atili o le suavai, ma le fa’aleleia atili o le saogalemu o tagata lautele. E le gata i lea, o le aveeseina o le vai o le a faʻamamaina ai le ala mo le fausiaina o le Codorus Greenway, o se poloketi e faʻatatau i le tuʻuina atu o avanoa faʻafiafiaga ma manuia o le siosiomaga i tagata lautele.

Na amata fausia i le 1983, na fuafuaina le faatanoa e fausia ai se vaitaele mo gaoioiga faafiafia e pei o paopao ma alovaa. O le fa'aauupegaina i se faitoto'a e mafai ona tu'u i lalo i taimi o lologa, na maua ai e le vai sina vaega e pulea ai lologa. Ae ui i lea, talu mai le 2016, o le faitotoa ua mau i se tulaga maualuga, e mafua ai le faʻaputuina o otaota ma faʻateleina ai lamatiaga o lologa.

O se taunuuga, na logoina e le US Army Corps of Engineers (USACE) le Aai o Ioka ia Mati 2018 e le mafai e le Bascule Gate Dam ona ausia manaoga o lologa. Na fa'atulafonoina le 'a'ai e aveese le fa'atanoa ona o popolega i le saogalemu ma le le usita'ia o tulafono. E $500,000 a le fono a le Aai o Ioka na fa'asoa mai tupe a le ARPA a le feterale e fa'atatau i le galuega o le talepeina, fa'atasi ai ma le $50,000 fa'aopoopo e sao mai e le Pennsylvania Fish and Boat Commission.

O le galuega o le talepeina, lea ua fuafua e amata i le aso 5 o Tesema, o le a mulimulitaʻia se fuafuaga e lua vaega. O le vaega muamua e aofia ai le talepeina o le fale o loʻo faʻapipiʻi ai le faʻaogaina o le faitotoa o le vai, faʻapea foʻi ma le fausiaina o se alavai e faʻaitiitia ai le vai i tua atu o le vai. O le vaega lona lua o le a vaʻaia ai le aveeseina atoa o le faʻavae ma le faʻavae, sosoo ai ma le toe faʻaleleia o le nofoaga. Ole taimi tonu ole fa'amae'aina ole galuega ole a fa'alagolago ile tau.

I le taimi o le talepeina, o le a faʻatapulaaina avanoa lautele i le nofoaga ma faʻaalia faʻailoga saogalemu. O lo'o fa'alototeleina vaega e fiafia i ai ina ia fa'afou pea i le WGAL mo fa'amatalaga lata mai i luga o lenei galuega tele fa'ata'apeina lea e fa'amoemoe e fa'aitiitia lologa, fa'aleleia le lelei o le vai, ma fa'aavanoaina le ala mo fa'alapotopotoga fa'apitoa e pei o le Codorus Greenway.