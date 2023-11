Vala'au o le Tiute Taua Fa'aonaponei 3: Fa'amaonia Taimi Fa'asalalau i le Lalolagi

Ua maeʻa ona faʻasalalau e Activision taimi faʻasalalau i le lalolagi atoa mo le taʻaloga ua sili ona faʻamoemoeina, Call of Duty Modern Warfare 3. O le a maua atoa le faʻaaliga o le taʻaloga i le PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ma S, ma PC e ala i le Taua. .net ma le Steam. E mafai e tagata taʻalo ona faʻamoemoe e faʻafefe i le Multiplayer ma Zombies mode amata mai ia Novema 9th.

O le faʻasalalauga o le a mulimulitaʻi i le faʻalapotopotoga faʻaitulagi, ma faʻamafanafanaga e mafai ona maua i le aso atoa o Novema 9th ma ia Novema 10th. Ae ui i lea, o le a maua e tagata taʻaloga PC se taimi faʻatulagaina mo la latou faʻalauiloa. E mafai e tagata taʻalo PC ona amata taʻalo ile 9 PM PT ile Novema 9th.

Ole fa'avasegaga lea ole taimi fa'alauiloa ile sone ole taimi:

- US West Coast: Console - 3 AM i le 10 PM PT ia Novema 9th

- US West Coast: PC - 9 PM PT i le aso 9 o Novema

- US East Coast: Console - fa'aitulagi fa'asalalau i le aso 9 ma le 10 o Novema

- US East Coast: PC - vaeluaga o po EST ile Novema 9th

- UK: Console - fa'aitulagi fa'asalalau i le aso 10 o Novema

– UK: PC – 5 AM GMT ia Novema 10th

- Europa: Console - fa'aitulagi fa'alauiloa ile Novema 10th

– Europa: PC – 6 AM CET ia Novema 10th

- Iapani: Console - faʻasalalau faʻaitulagi i le aso 10 o Novema

– Iapani: PC – 2 PM JST i le aso 10 o Novema

- Ausetalia: Console - fa'aitulagi fa'alauiloa ile Novema 10th

- Ausetalia: PC - 4 PM AEDT ile Novema 10th

O le fiafia mo Modern Warfare 3 ua fausia, aemaise lava ina ua uma ona maua e Microsoft le Activision Blizzard mo le $ 69 piliona. Peita'i, e tatau ona fa'atali le au fa'afiafia se'ia o'o i le 2024 e va'ai ai i le ta'aloga ile Game Pass.

I le fa'ai'uga, ua mafai nei e le au ta'aalo i le kelope ona fa'ailoga a latou kalena i taimi fa'alilolilo aloa'ia o le Call of Duty Modern Warfare 3. Sauni mo se fa'afiafiaga fa'afiafiaga ta'aloga i luga o lau fa'avae o le filifiliga. Aua ne'i misia le fa'aogaina o le Multiplayer ma le Zombie modes. Ole faitauga ile aso 9 o Novema ua amata nei!

Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)

1. O a fa'avae o le a maua ai le Call of Duty Modern Warfare 3?

Call of Duty Modern Warfare 3 o le a maua ile PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ma S, ma le PC e ala ile Battle.net ma Steam.

2. O afea e mafai ai ona maua le Multiplayer ma Zombies mode?

Multiplayer ma Zombies mode o le a maua e amata mai ia Novema 9th.

3. O a taimi fa'alauiloa aloa'ia mo sone ta'itasi?

Ole taimi fa'alauiloa ile sone taimi e mafai ona maua ile tusiga, fa'amaonia taimi fa'asa'oloto mo fa'amafanafanaga ma PC. Fa'amolemole va'ai fa'amatalaga tu'uina atu mo le taimi sa'o.

4. O le a maua le Call of Duty Modern Warfare 3 ile Ta'aloga Pass?

Leai, Call of Duty Modern Warfare 3 o le a le maua ile Game Pass seia oʻo ile 2024.

5. E iai ni fa'amatalaga e avanoa mo Modern Warfare 3?

IGN o loʻo iai se iloiloga o loʻo faʻagasolo mo le Modern Warfare 3's multiplayer mode. Ia mautinoa e siaki mo faʻamatalaga i le aafiaga o le taʻaloga.

Punaoa: Activision.