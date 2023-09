E Mafai Ona Su'esu'eina Lelei Suau'u Pyrolysis, Fa'aaliga a le Iunivesite o Aston

By

O se suʻesuʻega talu ai nei na faia e tagata suʻesuʻe i le Iunivesite o Aston ua faʻaalia ai e mafai e spectrometers benchtop ona suʻesuʻe lelei le pyrolysis bio-suauʻu, e ofoina atu se tau-lelei faʻaoga i spectrometers maualuga. Pyrolysis bio-suau'u e gaosia e ala i le tu'uina atu o mea tau alamanuia po'o mea fa'ato'aga i le vevela tele, ma ua fa'atuputeleina le manatu e suitulaga i suau'u fa'ato'aga. Peita'i, o le su'esu'eina o fa'afefiloi lavelave o lo'o iai i nei suau'u fa'aola ose galuega faigata ma taugata.

Ole tu'ufa'atasiga ole pyrolysis bio-suau'u e iai sona sao taua ile fuafuaina ole mautu ma togafitiga mulimuli ane. Aemaise lava, o le i ai o vailaʻau o loʻo i ai le okesene, e pei o vaega carbonyl, e mafai ona i ai se aafiaga tele i le faʻaleagaina ma le mautu o le suauʻu. Ole spectrometry ole maneta faaniukilia maualuga (NMR) ua avea ma auala e su'esu'e ai le iloagofie ma le fa'atumauina o ituaiga vaila'au i fa'ata'ita'iga. Ae ui i lea, e taugata tele spectrometers NMR, ma tau mai le £600,000 i le £10 miliona, ma e manaʻomia ai cryogens taugata ma solvents.

Ina ia foia lenei mea, sa su'esu'e e Dr. Robert Evans ma lana 'au i le Iunivesite o Aston le aoga o spectrometers NMR i luga o le laulau i le su'esu'eina o suauu pyrolysis. Fa'ata'otoga i luga o le nofoa, e fa'aogaina ai maneta tumau ma e le mana'omia ai le fa'amalieina o le cryogenic, e matua taugofie lava e fa'atau ma tausia. E ui ina fa'aitiitia le lagona ma le fa'ai'uga pe a fa'atusatusa i spectrometers maualuga, e masani ona fa'aoga i falesu'esu'e ma su'esu'ega.

O le suʻesuʻega, na faia faʻatasi ma le Iunivesite o Tennessee, faʻatusatusa iʻuga na maua mai spectrometers benchtop i mea na maua mai spectrometers maualuga ma isi metotia suʻesuʻe. Na su'esu'e e le au su'esu'e suau'u pyrolysis na maua mai i la'au eseese ma maua ai e sili atu le fa'aogaina o fa'ata'ita'iga o le benchtop spectrometers mo le aofa'i o carbonyl. Na latou fa'atusaina fo'i le fa'atinoga o spectrometry maualuga i le su'eina o vaega carbonyl, e pei o ketones, aldehydes, ma quinones.

Na fa'amamafaina e Dr. Evans e ui lava i tapula'a ua iloa o spectrometers benchtop, sa mafai lava ona latou maua fa'amaumauga NMR e tutusa lelei ma spectrometers maualuga. Ole auala lea e faigofie ai, sili atu le taugofie, ma sili atu ona maua suʻesuʻega NMR ole suauʻu pyrolysis mo le lautele lautele o tagata faʻaoga.

Aotelega, o lenei suʻesuʻega e faʻaalia ai le gafatia o spectrometers benchtop i le auʻiliʻiliga o faʻafefiloi lavelave, e maua ai se tali taugofie ma lelei mo le suʻesuʻeina ma le malamalama i le pyrolysis bio-suauu.

Punavai: Aston University, Tang, B., et al. “Fa'afuainumera Low-Field 19F Nuclear Magnetic Resonance Analysis of Carbonyl Groups in Pyrolysis Oils.” ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625