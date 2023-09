Apple Fa'afouina Pa'aga ma Qualcomm mo 5G Modems

Ua toe faʻafouina e Apple lana faiga faʻapaʻaga ma Qualcomm, faʻamautinoaina o le a faʻaauau pea ona faʻaogaina e le au faʻatau mea tau eletise le Qualcomm's Snapdragon 5G Modem-RF Systems i ana smartphones seia oʻo i le 2026. O lenei faʻasalalauga e oʻo mai e ui lava i taumafaiga muamua a Apple e atiaʻe ana lava modem ma faʻaitiitia lona faʻalagolago i Qualcomm.

E ui lava na maua e Apple le pisinisi modem tauivi a Intel i le 2019, ma tuʻuina atu i le kamupani punaoa talafeagai e fausia ai ana lava modem, e foliga mai e leʻi oʻo i le fua o le atinaʻeina o modem tutoʻatasi a Apple. O le maliliega ma Qualcomm o loʻo faʻaalia ai o loʻo faʻalagolago pea Apple i kamupani mai fafo e faʻafetaui ana manaʻoga modem.

O le atina'eina o ana lava modems semanu e mafai ai e Apple ona fa'amama le tau ma totogi e feso'ota'i ma vaega a Qualcomm, e ono fa'atuputeleina ai tupe mama a le kamupani. Ae ui i lea, e ala i le faʻafouina o lana faiga faʻapaʻaga ma Qualcomm, ua faʻamautinoa e Apple o loʻo i ai sana fuafuaga faʻapolopolo ina neʻi le alualu i luma le atinaʻeina o le modem tutoʻatasi e pei ona faʻamoemoeina.

E ui o le maliega fou e le faʻapitoa, o lona uiga e mafai lava e Apple ona faʻaogaina ana lava modem poʻo i latou mai isi faʻatau, e faʻamamafa ai le faʻalagolago pea o le kamupani i Qualcomm mo ana tekonolosi modem. O Apple o se tagata fa'atau tele mo Qualcomm, ma Apple ma Samsung o lo'o fa'amauina mo le 10% po'o le sili atu o tupe maua fa'atasi a Qualcomm i le tausaga fa'aletupe 2022.

O le taimi o le faʻasalalauga e mataʻina, aua e oʻo mai i luma atu o le Apple iPhone iPhone event, lea e faʻamoemoe le kamupani e faʻaalia lana iPhone 15 fou. o loʻo faʻamoemoeina o le a latou faʻaogaina le Qualcomm's 5G modem ma RF pito i luma.

Punaoa: Qualcomm

Faʻamatalaga:

– Snapdragon 5G Modem-RF Systems: Qualcomm's range of 5G modem and radio frequency systems used in smartphones and other electronics.

- Modem: O se masini e mafai ai e masini ona faʻafesoʻotaʻi i luga ole initaneti poʻo isi fesoʻotaʻiga e ala i le lafoina ma le mauaina o faʻamatalaga.

- RF Fa'ai'uga Luma: Le ta'amilosaga i totonu o se masini e fa'atautaia le felauaiga ma le mauaina o fa'ailo alaleo.

– Royalties: Totogifuapauina e totogi e se kamupani e faʻaaoga ai meatotino a le isi kamupani poʻo tekinolosi.