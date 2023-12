Su'ega Su'ega Su'ega Fou a le Elite i le Indigo Disk DLC Mana'omia ni Tali Tulaga

Aotelega: Lacey's Elite Trial in the Indigo Disk DLC of Pokemon Scarlet and Violet ua faʻafouina ma se seti o fesili fou e lima. O le tali sa'o ia i latou o le a taitai atu ai i se talosaga tau mai ia Lacey.

Lacey, o se tasi o le Elite Four i le Blueberry Academy i le Coastal Biome o le Terarium, ua faʻalauiloaina se Suʻega Suʻega Elite fou i le Indigo Disk DLC o Pokemon Scarlet ma Violet. O lenei tusiga o le a taʻitaʻia oe i fesili uma ma a latou tali saʻo.

O le fesili muamua o loʻo faʻataʻamilo i Pikachu, o se Pokemoni ituaiga Eletise e lauiloa mo le gaosia o le eletise. O le a fesili Lacey po o fea e teu ai le eletise a Pikachu, ma o le tali sao o ona alafau.

O le agai atu i le fesili lona lua, Lacey o le a faʻafeiloaʻi Venonat, o se Pokemoni e faʻaaogaina se vaega o le tino e fai ma radar i siosiomaga pogisa. O le tali saʻo o ona mata, aua latou te fesoasoani ia Venonat e iloa mea.

I le fesili lona tolu, o le a tuʻuina atu e Lacey le uso o Sinistea ma fai atu i tama taʻaʻalo e faʻamaonia le mea moni o le Sinistea Antique Form. O le ipu i le ogatotonu, e iloa e le faʻailoga i le pito i lalo, o le tali saʻo.

O le fesili lona fa e taulaʻi i le Minior, le Meteor Pokemon, ma e tatau i tagata taʻalo ona suʻe le lanu piniki mai se laina o suiga o fomu.

O le mea mulimuli, o le a faʻafeiloaʻi e Lacey Granbull ma fesili i le au taʻalo poʻo fea vaega o le tino e faʻaaogaina e fai ma aluga aʻo momoe. O le tali sa'o o lona manava.

Ia mautinoa e tali saʻo fesili uma e alualu ai i luma i le Lacey's Elite Trial ma tatala le talosaga tau. Fa'alogo ile Sportskeeda mo nisi fa'amatalaga ile Indigo Disk DLC.