Le Itu Pogisa o AI: Puipuia a Tatou Fanau mai le Fa'a'ole'ole Fa'a'ole'ole

O le atamai fa'apitoa (AI) ua vave ona tula'i mai e avea o se tasi o tekinolosi sili ona taua i le lalolagi, fa'afouina le auala tatou te fa'ataunu'uina ai galuega e ala i le fa'agaoioia o le fa'agaioiga vave i se fua e le'i tupu muamua. Ae ui i lea, i tua atu o ona gafatia mataʻina o loʻo taoto ai se itu pogisa e tulaʻi mai ai tulaga lamatia, aemaise lava i tagata vaivai e pei o tamaiti. O Beth Jackson, o le pule o le polokalame ma le fomaʻi i le National Children's Advocacy Center, ua faʻaalia ona popolega e uiga i le faʻafefe o lenei tekinolosi. O tagata leaga e faigofie ona faʻaogaina AI e faʻaogaina ata mama ma fatuina mea manino ma faʻaleagaina.

E le pei o le upusii i le uluai tusiga, lea o loʻo faʻamamafaina ai e Jackson le faigofie e mafai ai e tagata faʻalavelave ona maua ma faʻaogaina ata lautele, o lenei faʻaogaina faʻaogaina o tekinolosi AI e mafai ona suia ata faigofie, o aso uma i mea faʻataʻitaʻi ma foliga moni manino. Talu ai nei, na tupu ai se faʻalavelave faʻalavelave i Sepania ina ua faʻaogaina e tama talavou se AI faʻaoga faigofie e faʻafeiloaʻi ai ata mama a latou uo aoga, faʻasalalau ata pepelo i totonu o la latou aʻoga. O i latou na afaina na maua ma le le loto i ai nei ata ua suia o loʻo faʻaalia ai i latou lava e le lavalava, ma mafua ai le mafatia tele o lagona.

I le taimi nei, o le faʻateleina o ata loloto pepelo porn ua faʻateleina, ua aʻafia ai tagata taʻitoʻatasi e aunoa ma le latou faʻatagaga. Streamer "Sweet Anita," na faamemelo i ana sao i le komiuniti o taaloga, na afaina i ata loloto pepelo o porn lea na faʻaogaina leaga ai ona foliga ma faʻaalia i faiga faʻafeusuaiga mataga ma le faʻamalosi. O nei vitio loloto pepelo, o se alualu i luma faatekinolosi mai suiga ata, e mafai ona fau mea e sili atu nai lo mafaufauga o le tagata o loʻo tulimataʻia.

Faatasi ai ma tekinolosi AI o loʻo agai pea i luma i se saoasaoa faʻafefe, ua faʻamamafaina e Jackson le manaʻoga faanatinati mo le faʻalauiloaina ma le pulea. E tatau i matua ona mataala i le puleaina oa latou lava tufatufaina o ata ma faʻatapulaʻaina le avanoa i ata faʻaleagaina, ma avea ma pule e puipuia a latou fanau. E le gata i lea, e tatau i tagata afaina ona vave lipoti atu mea na tutupu i le tulafono, aloese mai le faasoaina atu o ata fetuutuunai.

I le iloaina o le ogaoga o le mataupu, na tuuina atu ai e Peresitene Biden se poloaiga faʻapitoa e faʻatonutonu AI ma faʻaitiitia ai lamatiaga. Ae ui i lea, e oo lava i nei faiga, e tumau pea le faigofie o tamaiti i le faʻaogaina i luga ole laiga. E taua tele le nofouta o matua ma le sosaiete atoa ma faia ni laasaga vave e tetee atu ai i taufaamata'u loloto pepelo. Fa'aaogāina polokalame e iloa ai ata ma leo na gaosia e le AI, mulimuli i ta'iala na tu'uina mai e le Matagaluega o Saogalemu Lautele, ma le malamalama i le auala e aloese ai mai fa'asesega pepelo loloto o elemene taua ia i le puipuiga mai le fa'aleagaina.

E ala i taumafaiga faʻatasi, e mafai ona tatou taumafai e puipuia a tatou fanau mai le itu pogisa o AI, faʻamautinoaina lo latou saogalemu numera ma le soifua manuia i se faʻalapotopotoga faʻatekonolosi faʻasolosolo.

Fesili e masani ona fesiligia (Fesili)

1. O le a le AI?

AI, poʻo le atamai faʻapitoa, e faʻatatau i le atinaʻeina o masini komepiuta e mafai ona faʻatino galuega e manaʻomia ai le atamai o tagata, e pei o le faʻaalia o le tautala, faʻafitauli faʻafitauli, ma le faia o filifiliga.

2. O a ni mea pepelo loloto?

O faʻamatalaga loloto e sili ona faʻaogaina ma faʻaʻoleʻole faʻasalalauga, e aofia ai ata, vitio, poʻo leo, faʻatupuina i le faʻaogaina o tekinolosi AI e faʻamaonia ai foliga poʻo le leo o se tasi.

3. E mafai faapefea e tagata taʻitoʻatasi ona puipuia i latou lava mai faiga taufaasesē loloto?

Ina ia puipuia mai le loloto o le faʻaogaina o mea taufaasese, e mafai e tagata taʻitoʻatasi ona faʻaogaina polokalama faʻapipiʻi e iloa ai mea e gaosia e le AI, mulimuli i taʻiala na tuʻuina atu e pulega e pei o le Matagaluega o le Puipuiga o Aiga, ma nofo faʻamatalaga e uiga i faiga masani taufaasese.

4. O le ā e tatau ona fai e se tasi pe a aafia i faiga taufaasesē loloto?

Afai e afaina se tasi i le loloto o le faʻaogaina o mea taufaasese, e taua tele le vave lipotia o le mea na tupu i le tulafono faʻamalosia ma aloese mai le faʻasoaina o mea faʻafefeteina.

