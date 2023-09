O se Valaau mo Tupe Fa'anatinati i le Digital Health Literacy i Europa

O se lipoti fou mai le WHO Europa o loʻo faʻaalia ai le manaʻomia tele o tupe teufaafaigaluega i numera o le soifua maloloina tusitusi i le itulagi atoa. O le lipoti, ua faaulutalaina “Digital health in the European Region: the going going to commitment and transformation,” ua faaalia ai e na o le afa o atunuu i Europa ma Asia tutotonu o loo i ai faiga faavae e taulai i le faaleleia o numera o le soifua maloloina tusitusi, ma tuua ai le faitau miliona o tagata i tua.

I tausaga talu ai nei, o loʻo faʻateleina le faʻaaogaina o fofo faʻatekinolosi i le soifua maloloina i le WHO European Region, faʻafouina le auala e maua ai e tagata maʻi le tausiga. O le faʻamaʻi COVID-19 na faʻateleina ai le fausiaina ma le faʻaogaina o meafaigaluega faʻalesoifua maloloina numera ma faiga faʻavae e tali atu ai i loka ma aga mamao. E aofia ai le faʻatinoina o le telemedicine ma faʻaoga faʻaoga soifua maloloina. Peita’i, o lo’o fa’amamafaina e le ripoti le tele o galuega e tatau ona fai.

O se tasi o aʻafiaga autu o loʻo faʻaalia i totonu o le lipoti o le vaeluaga o le soifua maloloina numera o loʻo faia ona o le le tutusa o le faʻapipiʻiina ma le faʻaogaina o fofo numera. O lona uiga o se vaega tele o le faitau aofaʻi i le itulagi e le mafai ona faʻamanuiaina mai tekinolosi faʻasoifua maloloina numera.

E ui o le tele o atunuu i le WHO European Region o loʻo i ai se taʻiala faʻalesoifua maloloina faʻatekonolosi a le atunuʻu ma tulafono e puipuia ai faʻamatalaga patino a le tagata lava ia, o le lipoti o loʻo faʻamaonia ai le tele o va ma vaega mo le faʻaleleia. Mo se faʻataʻitaʻiga, naʻo le 19 atunuʻu ua atiaʻe taʻiala i le iloiloina o faʻasalalauga faʻatekonolosi soifua maloloina, lea e taua e faʻamautinoa ai lo latou saogalemu ma le aoga. E le gata i lea, e sili atu i le afa o atunuu ua faʻatinoina faiga faʻavae mo le soifua maloloina faʻatekonolosi ma se fuafuaga faʻapipiʻi numera.

O loʻo faʻaalia foi i le lipoti o le tele o atunuʻu e leai se faʻalapotopotoga faʻapitoa e nafa ma le vaʻaia o le lelei, saogalemu, ma le faʻamaoni o le soifua maloloina feaveaʻi (mHealth) apps. E na'o le 15% o atunu'u na faia su'esu'ega o polokalame mHealth e lagolagoina e le malo.

Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO Regional Director mo Europa, faʻamamafaina le manaʻomia mo suiga suiga i polokalame faʻalesoifua maloloina numera. Na ia valaʻau mo le soifua maloloina faʻatekonolosi e vaʻaia o se faʻataʻitaʻiga umi tupe teu faʻafaigaluega nai lo se faʻaopoopoga filifiliga. Ole mea lea e mana'omia ai faiga fa'apolokiki ile tulaga maualuga ole malo ma pulega fa'alesoifua maloloina ina ia mautinoa lelei fa'afaigaluegaina i atina'e fa'alesoifua maloloina numera mo le lumana'i.

I le faʻaiʻuga, o le lipoti o loʻo faʻamalosia le faʻatupeina faʻanatinati i le numera o le soifua maloloina tusitusi i Europa. A aunoa ma faiga faʻavae talafeagai, iloiloga, ma taʻiala, o loʻo i ai se tulaga lamatia o le faʻateleina o le vaevaega o le soifua maloloina numera, ma tuʻu ai le faitau miliona o tagata e aunoa ma le mauaina o faʻamanuiaga o le soifua maloloina faʻatekonolosi.

