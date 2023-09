Fa'ata'ita'iga Fa'avae Fa'amaoniga ma le Evolution of Can't Wait to Learn Polokalama

Le Mafai Ona Talitali e A'oa'o, War Child's polokalame a'oa'oga faakomepiuta mo tamaiti e a'afia i fete'ena'iga, sa ta'ita'ia pea e fa'amaoniga fa'asaienisi. Ae ui i lea, ina ia manatu moni lava "faʻavae faʻamaoniga," e tatau ona ausia e se faʻalavelave ni taʻiala. E ala i se suʻesuʻega tele i Uganda, Can't Wait to Learn ua ausia nei taʻiala, faʻailogaina se suiga fiafia mo le polokalame.

O fa'ata'ita'iga fa'avae fa'amaoniga o le manatu lea e fa'atatau i fa'amaoniga fa'asaienisi o fa'atinoga fa'atino, e pei o tausima'i, a'oa'oga, po'o le fesoasoani fa'ale-mafaufau mo tamaiti. E aofia ai le faʻaaogaina o faiga suʻesuʻe faigata e faʻamaonia ai le aʻafiaga o faʻalavelave, nai lo le faʻalagolago i tu ma aga, faʻamatalaga, poʻo le poto masani patino. E tatau i fa'alapotopotoga fesoasoani ona naunau e fa'amauina i latou lava ina ia mautinoa latou te le fa'atupuina atili le leaga nai lo le lelei.

O le faiga fa'avae fa'amaoniga e amata i fa'alavelave o lo'o faia su'esu'ega fa'asaienisi, e pei o su'esu'ega talafeagai po'o su'ega fa'atonutonu. O su'esu'ega mai nei su'esu'ega e fa'aaogaina e fa'afetaui ai ma fa'aleleia atili le metotia pe a le fa'amaonia pe le'o lelei. Afai e lelei su'esu'ega, e fa'agasolo le fa'alavelave ile isi vaega ole iloiloga.

Le Mafai ona Faatali e A'oa'o na faia se fa'ata'ita'iga fa'apitoa i Uganda i le 18 masina talu ai. O le suʻesuʻega na aofia ai tamaiti 1507 mai aʻoga 30 i le Itumalo o Isingiro. O le afa o a'oga na suia lesona masani ile Igilisi ma le numera ile Can't Wait to Learn e fa'atusatusa sa'o lona aoga. O fa'ai'uga o le su'esu'ega, e fa'asalalau lata mai i totonu o se tusi fa'asaienisi, ua fa'aalia ai e le gata ina sili atu le lelei o a'oa'oga nai lo a'oa'oga fa'apitoa ae e sili atu fo'i le tele o polokalame EdTech o lo'o fa'aogaina i tulaga fa'apena.

O lenei faamasinoga i Uganda e faʻamalosia ai le Can't Wait to Learn o se polokalame faʻavae faʻamaonia atoatoa. O se vaega o le aoina o suʻesuʻega suʻesuʻega e 10 na faia e le War Child i atunuu e pei o Chad, Jordan, Lepanona, ma Sudan talu mai le amataga o le polokalame. I Sudan, na maua ai i se suʻesuʻega e toetoe lava faaluaina le alualu i luma o tamaiti i le numera ma toetoe lava faatoluina le faitautusi pe a faʻatusatusa i le polokalame a le malo mo le aʻoaʻoina o tamaiti e le o aʻoga.

O lenei tulaga mata'utia i Uganda ua fa'ailogaina ai le amataga o le malaga fa'ata'ita'i a le Can't Wait to Learn. E tusa ai ma le faiga o le localization, o le faʻatinoga o le polokalame ua tuʻuina atu i le nuʻu. I le fa'asoaina o mea aoga ma mea e le aoga e ala i su'esu'ega, Can't Wait to Learn e fa'amoemoe e fa'alauiloa le alualu i luma 'anoa i le tu'uina atu o a'oa'oga saoloto, tutusa, ma lelei mo tamaiti uma e a'afia i fete'ena'iga.

Can't Wait to Learn na amata amataina i Sudan i le 2012 ma talu mai lena taimi na faʻataʻitaʻiina ma faʻatinoina i atunuu eseese. Ua oʻo atu i le tusa ma le 100,000 tamaiti i le taimi nei, ma faʻamoemoega manuia mo le tuputupu aʻe i le lumanaʻi.

