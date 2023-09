O le US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ua unaʻia ofisa feterale e faʻapipiʻi faʻaletonu Apple ua iloa

By

Le US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ua tuʻuina atu se lapataiga i ofisa feterale, faʻamalosia i latou e faʻafouina a latou iOS, iPadOS, ma macOS masini i totonu o le masina. Ole tali lea ile mauaina ole lua ole aso ole fa'aletonu ile Apple oloa e ono mafai ona fa'aogaina e osofa'iga spyware.

O le faʻafitauli muamua, ua taʻua o le CVE-2023-41064, o se faʻalavelave faʻafefe vaivai i ImageIO. E tupu pe a fa'agaioiina se ata fa'apitoa na faia ma e ono o'o atu ai i le fa'atinoina o le code. O le faʻafitauli lona lua, CVE-2023-41061, o se faʻamatalaga faʻamaonia ile Apple Wallet. O se mea fa'apipi'i fa'aleaga e mafai ona i'u i le fa'atinoina o le code.

Citizen Lab, o se faalapotopotoga e le o ni tupe mama, talu ai nei na maua ai nei faʻafitauli o se vaega o se filifili faʻaogaina e taʻua o "BlastPass." O le filifili lea na fa'aaogaina e momoli ai le sipai a le Pegasus i se tagata faigaluega o se fa'alapotopotoga fa'alapotopotoga fa'alapotopotoga a le malo i Uosigitone. Citizen Lab na faʻaalia o le faʻaogaina na faʻaogaina ai le PassKit faʻapipiʻi o loʻo i ai ata leaga na lafoina i le iMessage.

E ui e le o manino po o ai na faʻatagaina nei osofaʻiga, ae o loʻo i ai le popolega e mafai foi ona faʻaogaina e faʻatatau i ofisa o le malo o Amerika pe a fai e se malo faʻafefe. I le taimi ua tuanaʻi, na lipotia mai ni osofaʻiga faʻapitoa faʻapitoa, ma e iva ofisa o le Matagaluega a le Setete o Amerika na faʻatamaia a latou iPhones i le 2021.

Ua filifili Apple e faia se tagi faʻaletulafono faasaga i le kamupani Isaraelu NSO Group, lea e talitonuina e nafa ma le atinaʻeina ma le faʻatau atu o le Pegasus spyware. Fai mai le vaega a le NSO o ana oloa ua faamoemoe mo le faamalosia o tulafono faaletulafono ma le aoina o le atamai.

Ina ia faʻaitiitia le lamatiaga o osofaʻiga a spyware, e oʻo atu ia Oketopa 2 e faʻapipiʻi e le feterale faʻafitauli faʻaletonu e ala i faʻafouga aloaia a le au faʻatau. O le le faia o lea mea e ono i'u ai i le taofia o le fa'aogaina o nei oloa a Apple.

