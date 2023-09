Ua Fa'asilasilaina e le Unity Totogi Fou mo Fa'atonuga Ta'aloga e Fa'aaoga ai le Unity Engine

By

Unity, o se taʻiala taʻutaʻua o le atinaʻeina o taʻaloga, talu ai nei na faʻaalia ai o le a faʻatinoina se totogi fou mo taʻaloga uma faʻapipiʻi e faʻaaoga ai le Unity Engine. O lenei totogi, ua taʻua o le Unity Runtime Fee, o le a faʻatatau i taʻaloga ua pasia se faʻailoga o tupe maua ma le faʻatulagaina o le olaga atoa i totonu o le tausaga talu ai.

Ole fa'ailoga ma totogifuapauina fa'apitoa e fesuisuia'i e fa'atatau ile ituaiga ole fa'asoa a le Unity o lo'o umia e le tagata atia'e. Mo tagata fa'aoga Unity Personal ma Unity Plus, o le tau o tupe maua e fa'atulaga i le $200,000 i le tausaga, fa'atasi ai ma le aofa'i fa'apipi'i o le olaga atoa e 200,000. I le isi itu, Unity Pro ma Unity Enterprise faʻamatalaga e maualuga atu le $1 miliona i tupe maua i le tausaga ma 1 miliona faʻapipiʻi i le olaga atoa.

O totogi mo le sili atu i nei tapulaa e ese foi mo ituaiga taitasi o saofaga. Unity Personal developers o le a totogi le $0.20 mo faʻapipiʻi uma i luga aʻe o le faitotoʻa, ae naʻo le $0.01 e totogi e faʻamaumauga a le Unity Enterprise mo faʻapipiʻi uma i luga ole 2 miliona. E maua e le au atia'e i maketi o lo'o fa'atupula'ia totogifuapauina fa'aitiitia, fa'atasi ai ma fa'amatalaga a le Unity Personal e totogi le $0.02 i le fa'apipi'i ma fa'amatalaga a le Enterprise e totogi le $0.005 ile fa'apipi'i.

Ae maise, o nei totogifuapauina o le a faʻaaoga foi i taʻaloga o loʻo i ai nei e fausia i luga o le Unity pe a latou ausia tupe maua ma faʻapipiʻi le aofaʻi o numera. E taua le taʻua o le Unity Runtime Fee e le faʻaaogaina i talosaga e le o taʻaloga.

Ua fa'amaonia e le Unity le fa'atinoina o lenei totogifuapauina e ala i le fa'ailoaina o taimi uma lava e siiina mai ai se ta'aloga, e fa'apipi'i fo'i le Unity Runtime. E talitonu le kamupani o se totogifuapauina faʻavae e faʻasaoina ai tupe maua mai le au taʻalo faʻatasi mo le au fatu, e le pei o se faʻataʻitaʻiga o tupe maua.

I le faaopoopo atu i nei suiga, ua faʻasalalau e le Unity le litaea o lana vaega o le Unity Plus. O le a tu'uina atu i le au fai saofaga o lo'o i ai nei Plus le avanoa e fa'aleleia ai le Unity Pro mo le tausaga i le tau Plus.

O le Unity Engine, ua lauiloa mo le tele ma le malosi o le atinaʻeina o taʻaloga, faʻaalia le faitau piliona o faʻasalalauga faʻalemasina. O lenei fa'atulagaina o totogifuapauina fou e fa'amoemoe e lagolago le fa'aauauina o le tuputupu a'e ma le atina'eina o tagata fai ta'aloga a'o fa'atumauina le fa'amaoni o le fa'alapotopotoga o le Unity.

