Le Uiga Fa'amata'ina o Ta'avale Ta'aloga Vaine ua valiina i lanu seāseā

Aotelega: O le lanu vali tulaga ese o se ta'avale ta'aloga tuai e mafai ona i ai se aafiaga loloto i la tatou feso'ota'iga fa'alagona i le ta'avale. O se tasi o ia lanu e puʻeina le mafaufau o le Moonstone, o se paolo lanu viole na ofoina mai e Porsche i le faaiuga o le 1970s ma le amataga o le 1980s. O lenei lanu e le masani ai, faʻatasi ai ma lona uiga faʻapitoa ma le faʻalelei, ua faʻaputuina le mulimulitaʻia i le va o tagata fiafia i taavale, e aofia ai Justin (@33BossHog) o loʻo ia te ia taʻavale e tolu Moonstone-vali ma faʻamalosia le lanu. E ui lava i le faʻatapulaʻaina o avanoa, Moonstone ua tuʻuina se lagona tumau ia i latou na faʻafeiloaʻi i le tagata lava ia.

A'o taula'i atu nisi o tagata fa'afiafia ta'avale i le fa'atinoga po'o mea fa'alelei, o isi e fiafia i le fa'asaoina o le taua fa'asolopito o lanu vali tulaga ese. O le filifiliga a Justin e fa'amalosi le ta'avale ma fa'aalia ana ta'avale taua o le Moonstone e mafai ai e isi ona tofo i le matagofie o le lanu. Mo i latou ua laki e molimauina le faatosina a Moonstone, o le manatua e le mafaagaloina.

I le malo o le talisapaia o taavale, e le tatau ona manatu faatauvaa le aafiaga faalelagona o le lanu vali o se taavale tuai. E pei lava o le malosi o se fati mata'ina po o se vaaiga mata'ina i le faletīfaga, o se lanu vali e seasea maua e mafai ona tuua ai se lagona tumau. Moonstone, faʻatasi ai ma lona faʻataʻitaʻiga faʻalelei, faʻataʻitaʻiina lenei manatu. Atonu e le o se lanu sili ona mataʻutia pe sili ona mataʻutia, ae o lona uiga faʻatauvaʻa e tumau i le mafaufau, ma avea ma elemene e le mafaagaloina o le taʻaloga taʻavale tuai.

