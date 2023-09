Ole Tausaga Fa'atekinolosi e amata ile Apple Event ma Dreamforce Conference

O le vaiaso lona lua o Setema e faʻailogaina ai le amataga o se tausaga faʻatekonolosi fou, faʻatasi ai ma mea tetele e pei o le Apple's iPhone event ma Salesforce's Dreamforce conference faʻatulagaina le leo mo le alamanuia. O nei mea na tutupu e faʻaalia ai foi le amataga o le vaitau o konafesi tekonolosi, faʻatasi ai ma faʻaaliga faʻatulagaina mo Meta Platforms, Microsoft, ma Oracle.

O se tasi o mea e sili ona faʻamoemoeina o le uluai ofo lautele a le Arm Holdings, e faʻamoemoe e faʻatauaina le mamanu chip i le $ 50 piliona i le $ 54.5 piliona. O lenei IPO, faʻatasi ai ma le ofoina atu mo le lautele o le faʻalauiloaina o le Instacart, e mafai ona toe faʻafouina le maketi IPO o loʻo moe. E maualuga le tulaga i lenei tausaga, ona o taua faaletulafono, tulaga tau tamaoaiga, le taua o fefaʻatauaʻiga ma Saina, ma luʻitau faʻatonutonu ua laga ai popolega.

O mea na tutupu i le vaiaso o loʻo faʻaalia uma ai avanoa ma faʻafitauli i le pisinisi tekonolosi. O le Arm's IPO o loʻo faʻaalia ai le malosi o tekinolosi ma AI, ae o le Google-DoJ mataupu e faʻaalia ai popolega e uiga i le malosi o loʻo faʻaaogaina e nai kamupani. Ua finau le Matagaluega o Faamasinoga e faapea, na fa'atulafonoina e Google le fa'aogaina o maliega ma tagata fai telefoni ma tagata su'esu'e i luga ole laiga e fa'apulepule ai le maketi su'esu'e.

I le taimi nei, o loʻo taloina se komiti a le Senate e faʻatalanoaina le faʻaaogaina o AI, ma o loʻo faʻatulagaina tulafono e lua e faʻatonutonu ai AI. E oʻo lava i tekinolosi faʻapitoa e pei o Apple ma Salesforce e le puipuia mai luitau, ma Apple o loʻo feagai ma tupe maua ma faʻatauga faʻatau ma Salesforce mafaufau e toe faʻanofo Dreamforce ona o popolega e uiga i le faʻaaogaina o fualaau faasaina ma le leai o se fale i San Francisco.

O le popolega autu o loʻo faʻaalia i luga o tekinolosi faʻafanua o AI. Ole natura tapunia ole talanoaga ma le ono mafai ona pu'eina fa'atulafonoina e tagata ta'a'alo ta'uta'ua i totonu ole pisinisi e tula'i mai ai fesili e uiga i le sa'o o tulafono faatonutonu. Ae ui i lea, o le auai o le Matagaluega o Faamasinoga e faaopoopo ai le ogaoga o le mataupu.

I le aotelega, o lenei vaiaso fa'atekonolosi ua tumu i siamu e fa'atulaga ai le tulaga mo le pisinisi fa'atekinolosi i le tausaga a sau, fa'atasi ai ma le fefiloi o avanoa, lu'itau, ma popolega fa'atonutonu.

