O le Nintendo Switch 2 ua fa'ailoa mai e fa'aalia ai le fa'aleleia atili o le fa'atinoga ma le fa'aitiitia o taimi o uta

O tala e uiga i le Nintendo Switch 2 o loʻo faʻamoemoeina o loʻo faʻaauau pea ona faʻasalalau, ma faʻamatalaga fou o loʻo faʻaalia e uiga i ana faʻatinoga ma foliga. O faʻamatalaga faʻatuatuaina na fai mai o le faʻamafanafanaga sa i ai se faʻaaliga faalilolilo i Gamescom ia Aukuso, ma o lea ua faʻamaonia e le lona tolu nei faʻamatalaga ma faʻaopoopo faʻamatalaga faaopoopo.

E tusa ai ma lipoti mai le Eurogamer ma le VGC, o le Suiga 2 o loʻo faʻalogoina e taʻavale "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" i se maualuga maualuga fua faʻatatau ma iugafono, lea e foliga mai e folafola mo tagata fiafia o le taʻaloga taʻutaʻua. Nate The Hate, o se Nintendo faʻatuatuaina muamua, na lagolagoina foi nei tagi ma faʻaalia nisi faʻamatalaga na ia faʻalogo ai e uiga i le faʻamafanafanaga.

O se tasi o faʻaleleia mataʻina na taʻua e Nate The Hate o le faʻaititia tele o taimi o uta. Na ia taʻua o meafaigaluega fou na faʻatagaina mo taimi faʻavavevave mo taʻaloga, aemaise lava pe a oso i luga mai le lisi autu. O se faʻaleleia tele lea pe a faʻatusatusa i le uluai Suiga, lea sa i ai taimi faʻapipiʻi e tusa ma le 30 sekone.

I tulaga o le faʻatinoga, Nate The Hate fai mai o le "Breath of the Wild" o loʻo tamoʻe i le 60 faʻavaa i le sekone i le 4K iugafono i luga o le Suiga 2. Na ia taʻua foi o le faʻamafanafanaga o loʻo faʻaalia ai le gafatia o le suʻeina o ave, e tutusa ma le PlayStation. 5 ma Xbox Series X/S e mafai ona ausia. Ae ui i lea, na ia faamanino mai o le Switch 2's raw power e tatau ona i lalo ifo o le Xbox Series S.

Ina ia totogi ai lenei mea, e mafai e le Suiga 2 ona faʻaogaina tekinolosi fou e taʻua o le DLSS (le loloto o le aʻoaʻoina o le super sampling), lea e mafai ona faʻataʻitaʻiina le 4K iugafono i luga o masini maualalo. Ole mea lea e mafai ona maua ai se fa'atusatusaga fa'aaliga va'aia ile 4K fa'ale-aganu'u a'o fa'atumauina lelei le fa'atinoga.

E ui o loʻo i ai pea le le mautonu e uiga i le suiga i tua o le Suiga 2 ma aso faʻaalia / faʻalauiloa aloaia, Nate The Hate fautua mai o le isi Nintendo Direct o le a faʻasalalau i le tusa ma le tolu aso, atonu ia Setema 14. E taua le maitauina o Nintendo Directs e masani ona faia i luga. Aso Tofi.

I le faaiuga, o tala faʻalogo o le Nintendo Switch 2 o loʻo faʻaalia ai le faʻaleleia atili o le faʻatinoga, faʻaitiitia taimi o uta, ma le faʻaogaina o le tekonolosi DLSS. O loʻo faʻamoemoeina ma le naunautai e le au faʻamatalaga nisi faʻamatalaga mai Nintendo e uiga i lenei faʻamafanafanaga sili ona faʻamoemoeina.

