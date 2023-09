MTV Paaga ma Snapchat e tu'ufa'atasia AR Experiences mo Vitio Music Awards Palota

By

MTV ua tu'u fa'atasi ma Snapchat e fa'ataga ai tagata fa'aoga e palota mo se vaega i le fa'ailoga Vitio Musika (VMA) o lo'o lumana'i e fa'aaoga ai tioata fa'avae AR Snapchat. E ala i le fa'aogaina o le Snap's Camera Kit, ua fa'amoemoe le MTV e tu'ufa'atasia mea moni fa'aopoopo (AR) i le fa'aaliga fa'ailoga.

O le taimi lava e fa'amautu ai le au fa'ai'uga e to'atolu mo le vaega Tufuga Fou Sili, o le a maua e tagata fa'aoga Snapchat le avanoa e fai ai a latou palota e fa'aaoga ai se Lens fa'apitoa na faia e Saucealitos. E ala i le fa'ailogaina o la latou filifiliga i tamatamai lima e tasi, lua, pe tolu, e mafai e tagata fa'aoga ona filifili le tusiata latou te fia palota i ai. E ui o lo'o tumau pea le le mautinoa pe o le a le tele o le a'afiaga o le palota Snapchat i le fa'ai'uga fa'ai'uga, e taua uma palota.

I le taimi o le VMA livestream, ua fuafua le MTV e faʻaalia se AR Moonperson, faʻaalia ai le tagata lava ia na tuʻuina atu, i le taimi atoa o le mea na tupu. I le avea ai o se paʻi faʻanoanoa, na talosagaina e le MTV tagata e tuʻuina atu a latou lava tagata i le taimi muamua e faʻaaoga ai se faiga masani.

Ina ia faʻalautele atili le au maimoa, e mafai e tagata taʻitoʻatasi ona iloa le AR Moonperson aafiaga, faʻaalia i totonu o latou lava fale. E ala i le filifilia o se selfie mai le latou mea pueata, e mafai ona latou molimauina le Moonperson opeopea ma o latou lava foliga vaaia i le visor.

E mafai e tagata fa'aoga Snapchat ona maua nei fa'amatalaga AR e amata mai i le 11 AM ET ia Setema 12, i ni nai itula a'o le'i amataina le VMA ile 8 PM ET.

A'o fa'amauina e VMA muamua a le MTV le 40.1 miliona feso'ota'iga i luga o fa'asalalauga fa'aagafesootai ta'uta'ua e pei o Facebook, Instagram, Twitter, ma YouTube, sa to'esea Snapchat mai le lisi. Ae ui i lea, na faʻaalia e le MTV o Snapchat e fetaui lelei mo lana faʻasalalauga faʻapitoa o le 13 i le 24 tausaga le matutua.

O lenei galulue faatasi ma le MTV e faʻailogaina le ulufale aloaia a Snapchat i le avanoa faʻaaliga faʻailoga e faʻaaoga ai lana Pusa Pusa. I le taimi muamua, sa faipa'aga Snap ma fa'afiafiaga musika eseese, tusiata i tafaoga, ma ta'aloga ta'aloga e fa'ailoa ai fa'amatalaga AR i tagata fiafia. O le au lakapi a LA Rams, mo se faʻataʻitaʻiga, na faʻaogaina le tekinolosi a Snapchat i le malae taalo e faʻaalia ai tagata fiafia i luga o le lau tele.

O le fa'amamafa a Snap i fa'ailoga fa'ailoga ma AR-fa'avae meapueata ua fa'atupula'ia atili. I le faʻaopoopoga i le galulue faʻatasi ma faʻafiafiaga musika, ua faʻalauiloa e le kamupani le AR Enterprise Services (ARES) e ofoina atu meafaigaluega e pei ole AR Try-On ma le 3D product viewing. Na faʻafeiloaʻi foi e Snap AR Mirrors, e mafai ai e faʻailoga ona tuʻufaʻatasia ana tekinolosi i avanoa faaletino.

