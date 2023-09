Nintendo Suiga 2 Tala: Manava o le Wild Demo Fa'aalia Fa'aleleia Ata ma Taimi Taimi

O tala e uiga i le isi faʻamafanafanaga a Nintendo, ua taʻua o le 'Switch 2', ua faʻasalalau talu ai nei. E tusa ai ma lipoti mai le Eurogamer ma le VGC, na maua e le au atinaʻe le avanoa e faʻaalia ai le faʻamafanafanaga i le taimi o Gamescom 2023. O le faʻataʻitaʻiga na faʻaalia ai se faʻaleleia atili o The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e ui lava e leʻi tuʻuina atu faʻamatalaga patino o faʻaleleia i le taimi.

O faʻamatalaga tala fou ua aliaʻe nei mai le Nate the Hate podcast talu ai nei. Fai mai le talimalo o le Gamescom tech demo na faʻaalia le Manava o le Wild o loʻo tamoe i le 4K 60fps, faʻatasi ai ma le faʻaleleia atili o le faʻaumatiaina o taimi o uta. E taua le faʻamalamalamaina o nei tala e le o faʻaalia ai o le Suiga faʻalauiloa suafa o le a toe tuʻuina atu ma isi meafaigaluega. Nai lo lena, na faʻaaogaina e faʻaalia ai le alualu i luma faʻapitoa o le sui.

O loʻo iai foʻi faʻamatalaga na faʻaaogaina e le tech demo le DLSS 3.5, le faʻaogaina o le AI i luga ole tekonolosi taimi moni a Nvidia. Ae ui i lea, e le o mautinoa pe na faʻaaogaina e le demo le seti atoatoa o le 3.5 version, e pei o le faʻatulagaina o faʻavaa. O le aofia ai o le DLSS ua avea ma autu o taumatematega mo le sui sui mo le tele o tausaga, ma o le taʻua o le 3.5 version e mautinoa lava le manaia.

I le taimi o le talanoaga podcast, na taʻua ai e le talimalo o Mati 2024 o se aso e mafai ai e ui e le o manino pe faʻatatau i se faʻaaliga poʻo se aso faʻamalolo. O tala muamua i le amataga o lenei tausaga na fautuaina ai le tuai o le 2024 faʻamalolo mo le Suiga 2.

E taua le maitauina o nei tala e leʻo faʻamaonia aloaia e Nintendo i le taimi nei. O faʻamatalaga e faʻavae i luga o faʻamatalaga ma tala faʻalogo. E le gata i lea, afai o nei faʻamatalaga e saʻo, e taua le mafaufau o le tekinolosi faʻaalia i Gamescom atonu e le faʻaalia foliga o le faʻamafanafanaga mulimuli.

Aʻo faʻaauau pea ona faʻasalalau nei tala, e manaia le mafaufau loloto i avanoa e faʻaleleia atili ai le Breath of the Wild i luga o le 'Switch 2'. Ae ui i lea, seia oʻo ina faia faʻasalalauga aloaia e Nintendo, o nei tala e tatau ona ave i se masima masima.

punaoa:

– Eurogamer

– VGC

- Nate le Hate podcast