Le Taua o se Faʻataʻitaʻiga Faʻataʻitaʻiga i Faʻasinomaga i Faʻamatalaga Faʻatauga

Fuafuaga mamao ma le faʻapitoa o elemene autu i le faʻatauga faʻatau numera. Ae ui i lea, o le tele o faʻalapotopotoga o loʻo tauivi e faʻatino fuafuaga faʻapitoa faʻapitoa ona latou leai se auala e faʻamalamalamaina ai lona uiga. A aunoa ma se ta'iala ta'iala, fa'apitoa e fa'atumauina pea i fa'aoga fa'apitoa, fa'alavelaveina le fa'alauteleina.

O le fa'ata'ita'iga a McKinsey o le 4 D's - Fa'amaumauga, Fa'ai'uga, Fuafuaga, ma Fa'asoa - e tu'uina atu ai se auala fa'atulagaina i le fa'avasegaina i le fua. Ae ui i lea, o loʻo i ai le leai o se taʻiala faʻatino i le faʻatinoina o le "Filifiliga" vaega. E mafai ona o'o atu ai i fa'amatalaga vaevaega a tagata fa'atau ma fa'ai'uga le lelei.

I le fatu o faʻataʻitaʻiga faʻavae uma mo le faʻavasegaina o loʻo taoto ai vaega taua e tolu: laasaga, ofo, ma tulaga. Laasaga e fai ma sui o vaega o le malaga a tagata faatau ma saunia le tapoleni mo aafiaga patino. O ofo o fa'asinomaga fa'apitoa i totonu o la'asaga ta'itasi, fa'aliliuina feso'ota'iga lautele i talanoaga patino. Tulaga o ta'iala ta'iala e pulea ai ofo e tu'uina atu i tagata fa'atau, mafaufau i mea taua e pei o uiga fa'atau, amio, ma fa'amatalaga.

O le va'aia o le fa'ata'ita'iga fa'apitoa e taua tele i lona manuia. E pei lava ona manaʻomia e se fale se mamanu, o se fuafuaga faʻapitoa e manaʻomia ai se mamanu e talanoaina ai le fuafuaga, malilie i ofo ma aiaiga, ma faʻamalamalamaina manaʻoga faʻatinoga. O faʻamatalaga lelei e faʻaaogaina e faʻamatala ai tulaga, aloese mai le fenumiai poʻo le faʻaluaina. E tele fa'ata'ita'iga e mafai ona fa'atupuina mo tulaga eseese ma alalaupapa, fa'ataga mo ta'iala fa'apitoa e sili atu ona lelei.

Aotelega, o se fa'ata'ita'iga fa'aa'oa'oga malosi e fausia ai le fa'avae o le fa'ai'uga lelei i le fa'avasegaina. E ala i le vaʻaia o le faʻataʻitaʻiga ma le faʻaogaina i luga o ofo ma aiaiga, e mafai e faʻalapotopotoga ona fausia ni faʻataʻitaʻiga faʻapitoa ma aʻafia i a latou taumafaiga tau maketi numera.

