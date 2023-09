Ole Microscope Fou ile ALBA Fa'atupuina Su'esu'ega Fa'asalalau ile Na'o le ono masina

By

O le Joint Electron Microscopy Center i ALBA talu ai nei na lomia ai lana uluai suʻesuʻega pepa i le Journal of the American Chemical Society, na o le ono masina talu ona faʻauʻuina. O le pepa na faʻaalia ai faʻamatalaga ma ata na maua i le EM02-METCAM microscope, o le muamua lea o lona ituaiga i Sepania. O le EM02-METCAM o se monochromated ma faalua aberration fa'asa'o su'esu'ega fa'aeletonika microscope lea e mafai ai mo su'esu'ega fa'aatomika o fausaga tioata ma fa'asologa fa'aeletoroni o mea.

O lo'o naunau tagata su'esu'e e fa'aoga le microscope e maua ai se malamalama'aga loloto o mea fa'aletino ma vaila'au ma fa'ainisinia mea fou ma mea fa'apitoa. O le METCAM microscope ua uma ona faʻamaonia ona gafatia, ausia faʻafanua avanoa i lalo ole 50 picometers (pm) pe a faʻaogaina ile 300 kiloelectron volts (keV) ma iugafono i lalo ole 100 pm ile 60 keV. Ole iuga ole malosi na maua ile 60 keV ile monochromator ole 13.6 electron volts (eV).

O le suʻesuʻega muamua na faia ma le METCAM microscope na taulaʻi i le suʻesuʻeina o se aiga o faʻamalosi faʻaaogaina i ituaiga fou o maa. O le microscope na mafai ai e tagata suʻesuʻe ona malamalama atili i le faʻatulagaina o geometric, tuʻufaʻatasia, ma le fausaga faʻaeletoroni o nei faʻamalosi, faʻamalamalamaina le faʻaogaina o le catalysis i maa lithium-sulfur.

O le mauaina o faʻamatalaga atomic-resolution ma electron energy loss spectroscopy na saunia e le METCAM microscope na mafai ai e tagata suʻesuʻe ona faʻamaonia le faʻalagolago o mea faʻapipiʻi spinel i le faʻatulagaina o geometric i le faʻagasologa o le tali atu o le sulfur. O lenei malamalama e avea ma faavae mo le atinaʻeina saʻo o faʻaleleia faʻamalosi ma sili atu le faʻatinoina o maʻa.

O le manuia o le METCAM microscope na sili atu nai lo le faʻamoemoe o le au suʻesuʻe na aofia ai. O lona agava'a i ata ma spectroscopy e fa'amalosia ai saienitisi e maua ni fa'amatalaga loloto i meafaitino.

O le galulue faatasi i le va o nofoaga suʻesuʻe, e aofia ai le Catalan Institute of Nanoscience ma Nanotechnology, ALBA Synchrotron, Spanish National Research Council, Institute of Materials Science of Barcelona, ​​ma le Universitat Autònoma de Barcelona, ​​na mafai ai ona maua le EM02-METCAM. O le poloketi na faʻatupeina faʻatasi e le European Regional Development Fund ma le lagolago a le Matagaluega mo Suesuega ma Iunivesite a le Malo o Catalonia.

I le aotelega, o le JEMCA ma ona microscopes pito sili ona lata mai, e aofia ai le EM02-METCAM, o loʻo i ai se folafolaga sili mo le fausiaina o suʻesuʻega taua ma le faʻalauteleina o le malamalama faʻasaienisi i vaega eseese.

punaoa:

– Tusitala a le American Chemical Society

– ICN2/ALBA