Su'esu'e Fofo Fa'atekonolosi e fa'atelevave ai Atina'e Fa'aauau

O lenei tusiga o loʻo faʻamamafaina ai le manaʻomia o fofo faʻatekonolosi suatia e faʻavaveina ai le ausia o Sini Tau Atinaʻe Faʻaauau (SDGs). Aemaise lava, e lua fa'amoemoe o lo'o fa'amatalaina.

O le faʻamoemoe muamua o le atinaʻeina o fofo faʻatekonolosi e faafaigofie ai le fuaina, lipoti, faʻamaonia, ma le faʻamaonia o gaioiga SDG. O nei fofo ua mamanuina e faʻaaogaina e UN lala sooupu, pulega faʻalotoifale, ma sosaiete lautele. I le fa'aogaina o nei mea faigaluega, e mafai ai e fa'alapotopotoga ma tagata ta'ito'atasi ona siaki lo latou alualu i luma i le SDGs ma fa'amautinoa o lo'o latou faia se a'afiaga taua. E le gata i lea, o nei fofo e aofia ai elemene taʻaloga e faʻateleina ai le faʻaogaina ma faʻamalosia le auai malosi i taumafaiga tau atinaʻe gafataulimaina.

O le fa'amoemoe lona lua o le fa'afouina lea o le Global Youth Declaration o lo'o i ai nei ile Sustainable Urbanization. O lenei ta'utinoga na talia i le World Urban Forum XI ma tu'uina atu se fa'avae mo sitiseni o le lalolagi e fa'ailoa a latou va'aiga mo se lumana'i gafataulimaina. O le ta'utinoga fa'afou o le a fa'avaeina ai “Local Pacts for the Future” e fa'atatau i popolega fa'afuase'i ma ogaoga e pei o suiga o le tau. E ala i nei feagaiga, e mafai ai e tagata ta'ito'atasi ma nu'u fa'apitonu'u ona faia ni tautoga ma ni tautinoga fa'apitoa e saofagā i le fa'atumauina o taulaga. O nei feagaiga faʻapitonuʻu o le a avea o se auala mo le faʻaogaina o tagatanuu ma o le a tuʻuina atu i le UN Summit of the Future i le 2024.

I le aotelega, o le sini o nei fofo faʻatekonolosi ma faʻamatalaga faʻafouina o le faʻavaveina o le alualu i luma agai i le SDGs e ala i le faʻamalosia o tagata taʻitoʻatasi ma nuʻu e fai gaioiga. E ala i le tu'uina atu o meafaigaluega ma auivi mo le fuaina, fa'atasi, ma le galulue fa'atasi, o nei fa'amoemoe e fa'amoemoe e fausia se lumana'i sili atu ona gafataulimaina ma tutusa mo tagata uma.

Faʻamatalaga:

– Sini Tau Atinae Faaauau (SDGs): o se seti o 17 sini o le lalolagi na faavaeina e Malo Aufaatasi i le 2015 e foia ai luitau e pei o le mativa, le tutusa, ma suiga o le tau.

- Gamification: o le faʻaogaina o elemene taʻaloga ma masini, e pei o tauvaga ma taui, i tulaga e le o taʻaloga e faʻateleina ai le faʻamalosi ma le faʻaosofia.

punaoa:

- Leai ni URL na tuʻuina atu