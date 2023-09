I tua o le tioata: Los Angeles Kings Training Camp - Se Va'aiga Totonu i le NHL Preseason

By

O le National Hockey League (NHL) ma le NHL Network ua faʻasalalau la latou faigapaʻaga ma le Los Angeles Kings mo le fa o vaitau o latou faʻasalalauga faʻapitoa mo le vaitau, Behind The Glass. O lenei vaega e tolu-vaega, gaosia e le NHL Network i le fesoʻotaʻiga ma NHL Productions, o le a maua ai se vaaiga i tua o le vaʻaiga i le malosi, tala faatino, ma le tauvaga o se NHL preseason e ala i tioata o le Stanley Cup Champion Kings e lua taimi.

O le vaitau o loma o Behind The Glass o le a faʻaalia ai le malaga a Tupu i le Itulagi i Saute aʻo latou taʻalo ma le Arizona Coyotes i Melepone, Ausetalia mo le 2023 NHL Global Series. O ta'aloga muamua lea a le NHL na faia i Ausetalia, ma fa'aopoopoina ai le fiafia i le fa'asologa. O le a fa'alogoina le au ta'aalo ma fa'aalia ese mai le malae, e ofoina atu i tagata fiafia mea e le mafaatusalia ao latou tauva mo lo latou tulaga i luga o le lisi ma sauni mo le amataga o le vaitau masani.

I le mae'a ai o avanoa soso'o e lua a le Stanley Cup Playoff, ua si'itia ai e Tupu le fa'amoemoe mo le fa'alapotopotoga. Behind The Glass o le a taulaʻi atu i le sui peresitene ma le pule sili o le 'au, Rob Blake, ma le faiaoga ulu Todd McLellan, ao latou taitaia le 'au i le taimi atoa o toleniga ma faʻataʻitaʻiina le vaʻaiga mo se tauvaga tumau i le Stanley Cup. O le fa'asologa o le a fa'aalia ai fo'i tagata ta'a'alo taua e pei o le nofoaga fou fou na maua o Pierre-Luc Dubois, fetu fa'aa'e mai Adrian Kempe ma Kevin Fiala, ma tama ta'a'alo tuai o Anze Kopitar ma Drew Doughty. O le Peresitene o le au o Luc Robitaille o le a tuuina mai ni malamalamaaga tulaga ese i le uiga o le avea ma Tupu.

Behind The Glass na muamua faʻaalia i le 2018, e ofoina atu i tagata fiafia se vaaiga e leʻi tupu muamua i le NHL preseason e ala i mata o New Jersey Devils. Talu mai lena taimi, o le faasologa o loʻo faʻaalia le Philadelphia Flyers ma le Nashville Predators. O le lomiga o lenei tausaga o le a siitia ai le tulaga o le malaga faavaomalo i Melepone, Ausetalia.

E mafai e tagata fiafia ona faʻamoemoe e vaʻai i mea faʻapitoa ponesi ma ata mai vaega taʻitasi o Behind The Glass faʻasoa i luga o faʻasalalauga faʻasalalau ma faʻasalalauga lautele e faʻaaoga ai le hashtag #BehindTheGlass. E le gata i lea, o vaega taitasi o le a maua i luga o le NHL's YouTube platform, e ofoina atu i tagata fiafia le tele o avanoa e auai i le faasologa.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp ua folafola mai e faʻalatalata atu tagata fiafia i le taʻaloga ma tuʻuina atu se vaaiga tulaga ese ma e leʻi vaʻaia muamua i le 'au ma le taʻaloga. Fa'atasi ai ma avanoa e le'i tupu muamua, o nei fa'amaumauga e mautinoa e fa'afiafiaina ai le au fa'afiafia a'o latou fa'atalitali atu i le vaitau o le NHL.

punaoa:

- Fa'asalalauga Fa'asalalau a le NHL: I tua o le tioata: Fetu o le NHL o lo'o fa'aalia i le Docu-Series (2021)

- NHL Upega Tafaʻilagi Aloaia