Le Upega Tafa'ilagi a le Apple Store e alu i tua i luma ole iPhone 15 Fa'alauiloa

O le upega tafaʻilagi a Apple Store na alu le tuʻufaʻatasia i le taeao o le Aso Lua, na o ni nai itula aʻo lumanaʻi le faʻalauiloaina o le iPhone 15. O le itulau faʻasalalau na faʻaalia ai se feʻau e taʻu mai ai o loʻo i ai i luga le upega tafaʻilagi ni faʻafouga ma faʻamalosia tagata asiasi e toe siaki vave. O se logo Apple animated blue-and-gray, e fesoʻotaʻi foʻi ma le faʻalauiloaina o le iPhone 15, na faʻaalia ma se fesoʻotaʻiga galue i le livestream.

Ua sauni le Pule Sili o Apple, Tim Cook, e fa'ailoa le fa'aaliga aupito lata mai o le oloa fu'a a le kamupani i le 1pm ET mai le Apple Park's Steve Jobs Theatre. O loʻo tumau pea le le manino pe o le faʻalavelave o le upega tafaʻilagi o se taunuuga o le tele o le fiafia i le iPhone 15 pe o Apple o loʻo faia suiga i lana maketi lugalaina.

O le iPhone 15 o loʻo faʻamoemoe e tatalaina ia Setema 22, faʻatasi ai ma faʻataʻitaʻiga e tolu o loʻo maua i tau eseese. Ole fa'asologa masani ole a amata ile $799, a'o le Pro Max filifiliga ole tau ile $1,099. O se tasi suiga iloga i le iPhone 15 o le faʻaaogaina lea o le USB-C standard charging port, e pei ona faʻatonuina e le Iuni a Europa. O lenei gaioiga ua fa'ailogaina ai le alu 'ese mai le uafu fa'atauga a le Lightning a Apple.

O tala o loʻo siomia ai le iPhone 15 e aofia ai le faʻaofiina o le "Action Button," lea o le a maua ai e tagata faʻaoga le avanoa vave i galuega eseese ma faʻatulagaga e aunoa ma le tatalaina o le masini poʻo le faʻatautaia i luga o polokalama. E ui e le maua ni faʻamatalaga, ae talitonu tagata atamamai e mafai e lenei faʻamau ona vaʻaia le iPhone 15 Pro mai faʻataʻitaʻiga muamua.

E masani ona faʻalauiloa e Apple se oloa fou i le tautoulu, ma le iPhone 14 na faʻasalalau ia Setema i le tausaga talu ai. O le fa'asoa a le kamupani, lea na ausia talu ai nei le fa'amauina o mataitusi tetele o maketi o le $3 trillion, na fa'aitiitia teisi i le taimi o fefa'ataua'iga i le vaveao i le Aso Lua.

Punaoa: The New York Post, MacRumors, The Associated Press