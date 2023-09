Na maua e Dao e Dorsett AMTD Sigapoa Fa'ailoga Fa'ailoga e Lua

By

AMTD Digital Inc., o se fa'avae fa'afuainumera fa'afuainumera fa'avae i Farani, ua fiafia e fa'ailoa atu o lana lala, Dao e Dorsett AMTD Sigapoa, ua fa'amamaluina i ni fa'ailoga tetele e lua. O le faletalimalo tautua, lea o loʻo umia e le AMTD Digital le 51%, ua maua le faʻailoga "Asia's Leading New Serviced Apartments 2023" mai le World Travel Awards ma le "Best Interior Design Award 2023" mai AltoVita Singapore.

O le Faailoga Taualoa a le Lalolagi o se polokalame maualuga i le pisinisi femalagaaʻi ma tagata tafafao maimoa, ma o le manumalo i lenei taui o se faailoga o le tulaga maualuga ua lauiloa i le lalolagi atoa. AltoVita, i le isi itu, o se faʻatautaia o se faʻasalalauga tuʻufaʻatasiga i luga o le initaneti ua lauiloa mo ana polokalame atinaʻe e maua ai le avanoa i se fesoʻotaʻiga lautele o filifiliga fale i le lalolagi atoa.

O nei faʻailoga e avea o se molimau i le faʻalagolago ma le lagolago na maua e Dao e Dorsett AMTD Singapore mai ana tagata faʻatau, malo, ma paaga. I le avea ai o se vaega o le AMTD Group, lea e ona le L'Officiel Inc. SAS, o se kamupani fa'asalalau fa'asalalau i le lalolagi atoa, o le AMTD Digital e fa'amaoni i le tu'uina atu o fa'afeiloa'iga fa'apitoa ma fa'afiafiaga VIP.

AMTD Digital Inc. ose fa'amatalaga fa'afuainumera fa'atekonolosi fa'apitoa e fa'agaoioia i vaega eseese, e aofia ai auaunaga fofo fa'atekinolosi, fa'asalalauga fa'atekonolosi, anotusi ma auaunaga tau maketi, tupe fa'afaigaluega numera, ma le talimalo ma le VIP auaunaga. O lo'o avea ma 'autu o le AMTD SpiderNet ecosystem, tu'ufa'atasia ma fa'amalosia pisinisi numera eseese i totonu o lona fa'alapotopotoga.

AMTD Assets Group, o se lala o le AMTD Digital, e taulaʻi i le maketi faʻatau fanua, faʻapitoa i le talimalo ma le olaga i le lalolagi atoa. O lo'o fa'aaogaina e le kamupani se faiga e fa'atatau i tagata fa'atau, e ofoina atu auaunaga sui auai VIP i luga o faletalimalo matagofie ma fale mautotogi, lisi o meatotino, mea'ai ma meainu, ma au'aunaga a le au kalapu i 'a'ai tetele i le lalolagi atoa.

I le faaiuga, Dao e Dorsett AMTD Singapore's taui lata mai e faʻamaonia ai lana tautinoga i le tuʻuina atu o auaunaga faʻapitoa ma poto masani i ana tagata faʻatau. I le avea ai o se vaega o le AMTD Digital Inc. ecosystem, o loʻo faʻaauau pea ona taumafai le kamupani mo le lelei i le talimalo ma fofo numera.

punaoa:

- Uaea Pisinisi: https://www.businesswire.com/news/home/20230911270050/en/

– AMTD Digital Inc.: https://ir.amtdigital.net/investor-news

- AMTD Assets Group: Leai se URL na tuʻuina atu