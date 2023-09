Su'esu'eina o le Evolution of Tomato: Mai le vao i le Matagofie

By

O tagata su'esu'e o meaola i le Iunivesite o Massachusetts Amherst na fa'atautaia su'esu'ega i le tala fa'asolopito o tamato, ma fa'ailoa mai ai fa'asologa o uiga na mafua ai le atina'eina o latou uiga ma'oti. O suʻesuʻega, lomia i le Plants, People, Planet and The American Journal of Botany, ua faʻamalamalamaina ai le faʻaogaina o fualaʻau i le vao ma ofoina atu faʻamatalaga e mafai ona fesoasoani i taumafaiga mo le faʻaleleia o fualaʻau i le lumanaʻi.

O le suʻesuʻega na taulaʻi atu i aiga o tamato faʻaonaponei, le tele o ituaiga vao o loʻo maua i le talafatai i sisifo o Amerika i Saute. O nei ituaiga vao e matua ese lava mai tamato ua tatou masani ai i aso nei. E laiti, lanu meamata pe a matua, ma o le tele e le lelei le tofo ma le manogi.

Ina ia malamalama i le suiga mai nei tamato vao i le suamalie ma le matagofie o fualaau aina tatou te fiafia i ai, na suʻesuʻe ai e le au suʻesuʻe faʻamaʻi o le evolusione, o seti o uiga e tutupu faʻatasi i fualaau aina. O tagata suʻesuʻe muamua e leʻi totoina faʻatasi uma ituaiga o tamato vao ina ia mafai ai ona aoina faʻamaoniga o nei maʻi.

Na aoina e le 'au fatu mai le 13 ituaiga o tamato vao ma le tele o eseesega i totonu o ituaiga taitasi. Na latou totoina nei laau ma su'esu'e a latou fua mo uiga e pei o le lanu, foliga, suka ma mea oona, ma su'esu'ega DNA. Sa fuaina ma fa'avasega fo'i mea fa'aola e nafa ma le manogi o tamato.

O faʻaiʻuga na faʻaalia ai o uiga e pei o le manogi, tofo, ma le lanu e faʻaleagaina ma e iai se faʻatusatusaga i le va o foliga i fafo o le tamato ma lona tofo. O lenei su'esu'ega o lo'o maua ai se malamalamaga atoatoa i le eseesega o tamato vao mai le tasi ma le isi ma mai ituaiga fa'ato'aga.

O le suʻesuʻega foʻi na faʻamanuiaina mai taumafaiga a Charles Rick, o le na aoina fatu mai ituaiga o tamato vao i ana malaga i Amerika i Saute. Na totoina e le au suʻesuʻe nei fatu ua aoina faʻatasi ma a latou lava fatu ma faʻatusatusa uiga o ituaiga eseese.

O lenei su'esu'ega e le gata ina fa'amalamalamaina ai le tala fa'asolopito o tamato ae e iai fo'i a'afiaga mo le fa'atupuina o fuala'au 'aina e sili atu ona lelei ma manaia. E ala i le malamalama i uiga e saofagā i uiga manaʻomia o tamato, e mafai e saienitisi ona galulue i le atinaʻeina o ituaiga faʻaleleia atili mo le taumafaina.