Mataituina Faava-o-malo o le Po o le Masina 2023: O se Mea Fa'aselesitila e Tatau Ona Mata'ituina

By

O le faaiuga o lenei vaiaso, i le Aso Toonai, Oketopa 21, o le a faapotopoto ai i fafo le faitau miliona o tagata i le lalolagi e molimauina le matagofie o la tatou satelite faalenatura, le masina. O lenei fa'aletausaga fa'aletausaga, ua ta'ua o le International Observe the Moon Night, o lo'o fa'alauiloa malosi e le NASA ma e silia ma le 3,000 mea na fa'amauina i Amerika i Matu.

O le mafuaaga i tua atu o lenei taimi faapitoa o le vaega o loʻo i ai nei o le masina, o le kuata muamua lea. O lenei vaega e masani ona manatu o le taimi sili lea e mataʻituina ai le masina ona e susulu ae e le o susulu tele, e faʻalelei ai mo tagata vaʻai fetu. E le gata i lea, o lenei vaega e ofoina atu se avanoa tulaga ese e molimauina ai nisi o vaaiga sili ona mataʻina o le masina.

Mo i latou e le o mautinoa pe o le a le mea e suʻe, ua saunia e le NASA faʻafanua masina e mafai ona sii mai mo itulagi taʻitasi. O fa'afanua nei o lo'o fa'amamafaina ai le manu fafine tele o le masina, o pa'u pogisa ia e ufitia pe tusa ma le tasi-ono o le fogā'ele'ele o le masina. E ui ina ta'ua o “sami”, o nei eria o laufanua valevalenoa lea na fausia i tafega o le lava ina ua a'afia i le asteroid.

E ui e faigofie ona va'aia e le mata le lavalava ia pa'u pogisa, o le fa'aogaina o mata e mafai ona fa'aleleia atili ai le poto masani. E ala i le taulaʻi atu i le faʻaiʻuga o le masina, o le laina e vavaeese ai le itu pogisa mai le itu malamalama, e mafai e tagata matau ona molimauina le taʻaloga o ata lafoia, faʻaalia aitu ma mauga. O le itu i saute o le masina e faapitoa le mauga, e ofoina atu se laufanua matagofie e suʻesuʻe.

O le International Observe the Moon Night e maua ai fo'i se avanoa lelei e toe asia ai le tulaueleele fa'asolopito o tagata i le masina. I le aso 20 o Iulai, 1969, na taʻutaʻua ai e Neil Armstrong: “Tranquility Base here. Ua tulaueleele le Aeto.” O le nofoaga e tulaueleele ai, ua taʻua o le Sea of ​​Tranquility (Mare Tranquillitatis), e faigofie ona iloa i lenei po. O isi nofoaga e tulaueleele ai misiona a Apollo e mafai foi ona iloa, ae o nisi e ono i totonu o le po o le masina i le taimi o lenei mea.

I le faaopoopo atu i le matauina o le masina i lenei po faapitoa, o le a faʻasalalau e le NASA le lua itula i luga ole TV NASA ile 7 pm EDT. O lenei faʻasalalauga e faʻamoemoe e tuʻufaʻatasia tagata i le lalolagi atoa i le faʻamanatuina o le mataʻituina o le masina, saienisi, ma suʻesuʻega aʻo faʻalauiloaina polokalame faʻasaienisi ma suʻesuʻega a le NASA.

O lea la, afai e te maua oe i fafo i lenei faaiuga o le vaiaso, faʻaalu sina taimi e tepa ai i le masina ma talisapaia mea ofoofogia a lo tatou tuaoi selesitila. Ma maka au kalena mo le International Observe the Moon Night i le tausaga a sau, ua sauni e faia ia Setema 14, 2024.

punaoa:

– Mataituina le Po o le masina a le NASA – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

- Faafanua o le Moon a NASA - https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Fale Va'aiga Fa'asaienisi a le NASA: Apollo Landing Sites - https://svs.gsfc.nasa.gov/13812