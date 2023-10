O loʻo manatu le NASA i le faʻaitiitia o tupe mo Hubble ma Chandra Space Telescopes

O loʻo feagai le NASA ma faʻalavelave faʻafuaseʻi i lana vaega o le astrophysics, lea e ono aʻafia ai polokalame tetele e lua o le vateatea, e tusa ai ma se lipoti lata mai. O le Hubble Space Telescope ma le Chandra X-Ray Observatory, lea na faia ni sao taua i lo tatou malamalama i le atulaulau, e mafai ona vaʻaia le faʻaitiitia o tupe.

I le taimi o se folasaga i le US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine's committee on astronomy and astrophysics, Mark Clampin, le faatonu o le vaega astrophysics a le NASA, na faaalia ai o le taofiofia o le paketi e ono manaʻomia ai le "le faʻamaonia" faʻaititia i le faʻatupeina o nei mea mamao. O se taumafaiga lea e fa'asoa alagaoa i polokalame fou i le NASA, ona o lo'o fa'amoemoe le lala sooupu e tumau pea le tulaga o le paketi mo le tausaga fa'aletupe 2024 e pei o le tausaga talu ai.

Na talosagaina e le vaega astrophysics le lata i le $1.56 piliona mo le isi tausaga faʻaletupe, ae na faʻailoa e Climpin e le mafai ona maua le faʻatupega atoa. I le tulaga o le tele o le faʻaititia o le paketi, o le latou faʻamuamua o le faʻaitiitia o tupe mo misiona i galuega faʻalautele, lea e aofia ai le Hubble ma Chandra telescopes.

Hubble, i le galulue faatasi ma le NASA's James Webb Space Telescope, o se meafaigaluega taua mo suʻesuʻega faasaienisi ma suʻesuʻega. O Chandra, i le isi itu, na faʻalauiloaina i le 1999 ma e leʻi faia ni misiona faʻapitoa e pei o Hubble. O lo'o feagai nei ma lu'itau fa'atino ona o lona matua.

A'o fa'agaoioia lelei Hubble, na ta'ua e Clampin o lo'o tautua mo se taimi umi ma o lo'o fa'atusalia ai se vaega tele o le paketi astrophysics. O Chandra, i le isi itu, o loʻo feagai ma faʻafitauli ma e manaʻomia ai le faʻateleina o taumafaiga e faʻamautu ana galuega.

O le tala o le tupe fuafuaina mo le 2024 mai le White House o loʻo tuʻuina atu ai le $ 93.3 miliona mo Hubble ma le $ 68.7 miliona mo Chandra. O nei fuainumera e tusa ma le 10% o le aofaʻi o le tala o le tupe talosaga mo le NASA's astrophysics vaega i le 2024.

E taua le maitauina o faʻaiuga faʻatupeina a le NASA o loʻo faʻatali pea le faʻatagaina, ma e mafai ona faia ni fetuunaiga aʻo leʻi fuafuaina le paketi mulimuli.

