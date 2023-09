Ua Faamauina e Saienitisi e 31% o le Atulaulau e Faia i Matā

By

Ua faia e saienitisi ni laasaga taua i le fuafuaina o le aofaʻi o mea i le atulaulau. Ua maua e se au su'esu'e fa'avaomalo o mea e 31% o le aofa'i atoa o mea ma le malosi i le atulaulau, ma le vaega o totoe o lo'o aofia ai le malosi pogisa.

Ua leva ona maofa tagata suʻesuʻe i le vateatea i le fesili po o le ā le tele o mea o loo iai i le atulaulau. E tusa ai ma le au suʻesuʻe, e na o le 20% o le aofaʻi o mea e faia i mea masani poʻo "baryonic", lea e aofia ai fetu, galaxies, atoms, ma le ola. O le 80% o totoe o loʻo faia i mea pogisa, o lona natura e le o iloa tele.

Ina ia iloa le aofaʻi o mea i le vateatea, na faʻaaogaina e le 'au se metotia mautu. Na latou faʻatusatusa le numera na matauina ma le tele o fuifui galaxy ma faʻamatalaga mai faʻataʻitaʻiga numera. O le numera o fuifui o loʻo matauina i le taimi nei e maaleale i le aofaʻi atoa o mea i le atulaulau.

O le fuaina sa'o o le tele o fuifui galaxy e faigata ona o le tele o le mataupu e pogisa ma e le mafai ona va'aia sa'o ile va'aiga mamao. Ina ia foia lenei faigata, na faʻaaogaina e le 'au se suʻesuʻega le saʻo o le faʻapipiʻi tele. Na latou iloa o le tele o fuifui tetele e aofia ai le tele o aniva. I le fuaina o le aofaʻi o aniva i fuifui taʻitasi, na faʻatatau e le 'au le aofaʻi atoa o fuifui.

O fua a le 'au i le fa'aogaina o lenei metotia sa matua'i maliliega ma fua na maua muamua e fa'aaoga ai su'esu'ega o le cosmic microwave background. O nei suʻesuʻega e faʻamaonia ai o le fuaina o le numera o fuifui galaxy o se auala mamana mo le fuafuaina o le vateatea.

Na fa'aogaina e le au su'esu'e le spectroscopy, o se metotia e tu'u'ese'ese ai fa'avevela i lanu 'ese'ese, e iloa tonu ai le mamao o fuifui ta'itasi ma fa'ailoa ai aniva moni o sui auai. O lenei mea na mafai ai ona sili atu le saʻo fua faʻatusatusa i suʻesuʻega talu ai na faʻalagolago i faiga faʻataʻitaʻiga e le saʻo.

O lenei lavelave i le malamalama i le aofaʻi o mea i le atulaulau e iai sona aʻafiaga taua mo le cosmology. E maua ai ni malamalamaaga taua i le fausaga faavae ma le tuufaatasiga o le atulaulau. O su'esu'ega a le 'au e tatala ai fo'i avanoa fou mo su'esu'ega aniva i le lumana'i ma le su'esu'eina o mea pogisa.

– “Fa'asa'o Fa'atatau o Feso'ota'iga i le Fa'aaogāina o le Feso'ota'iga Fa'a-Maua'oa Fa'aputuga” – The Astrophysical Journal

- O le Astrophysical Journal

– National Research Institute of Astronomy and Geophysics-Aikupito

– Iunivesite o Chiba, Iapani