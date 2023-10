Le tulaʻi mai ma le Paʻu o le Malvinoxhosan Bioregion i Aferika i Saute

O se suʻesuʻega talu ai nei ua faaulutalaina "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," lomia i le Earth-Science Reviews, suʻesuʻeina le faʻaumatia o manu o le gataifale i le taimi o le Early- Vaitaimi Devonian Middle. O lenei vaitau na iloga i le mafanafana o le tau ma le maualuga o le sami, ma se fanua tele e taʻua o Gondwana e latalata i le Pole i Saute.

O le au suʻesuʻe, na taʻitaʻia e Dr. Cameron Penn-Clarke, na aoina ma suʻesuʻeina le tele o faʻamaumauga faʻamaumauga e malamalama ai i le amataga ma le mou atu o le Malvinoxhosan biota, o se vaega o meaola o le gataifale na olaola i vai malulu ma aofia ai ituaiga o figota eseese. E ala i metotia su'esu'e fa'amaumauga, na latou fa'ailoaina ai fa'ama'i ma'oti o papa anamua, e fa'aalia ai le fa'aitiitia o le aofa'i o meaola o le gataifale i le aluga o taimi.

O le suʻesuʻega na faʻaalia ai o le paʻu o le Malvinoxhosan biota na faʻatasi ma suiga i le maualuga o le sami ma le tau. A'o fa'amafanafanaina le tau, na mou ese atu manu o le gataifale Malvinoxhosan fa'apitoa, vai malulu ma suia i le tele o meaola fa'apitoa e fa'afetaui i vai mafanafana. O le suiga o le suasami na fa'alavelaveina ai papupuni o le sami, ma mafai ai ona tafe mai vai mafanafana mai itulagi latalata i le ekueta ma o'o atu ai i le nofoia o ituaiga vai mafanafana.

O le fa'aumatiaina o meaola o le Malvinoxhosan na i'u ai i le pa'u o le polar ecosystems, lea e le'i toe maua mai ai meaola eseese. O le su'esu'ega ua fa'ailoa mai ai o a'afiaga tu'ufa'atasia o suiga o le suasami ma le vevela o mea ia na mafua ai lenei fa'alavelave fa'afuase'i. E le o mautinoa lava pe fa'atasi lenei fa'aumatiaga ma isi i le vaitaimi o le Early-Middle Devonian, ona o le leai o ni fa'amatalaga o tausaga.

O le suʻesuʻega foʻi o loʻo faʻaalia ai le faʻaleagaina o siosiomaga polar ma meaola faanatura i suiga o le sami ma le vevela. O le malamalama i fa'alavelave fa'afuase'i ua tuana'i e mafai ona maua ai ni fa'amatalaga taua ile fa'afitauli o meaola eseese o lo'o feagai nei ma tatou i aso nei.

punaoa:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595