O le NASA's VERITAS Misiona sauni e su'esu'e Venus mai le Orbit

O le VERITAS (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) a le NASA ua sauni e fa'alauiloa i totonu o le sefulu tausaga e su'esu'e ai luga o Venus mai le taamilosaga. E talitonu saienitisi o le suʻesuʻeina o luga o Venus e mafai ona maua ai ni faʻamatalaga taua i le nofoia ma le faʻaleleia o paneta papa. Ina ia saunia mo lenei misiona, na faʻatautaia talu ai nei e le au faʻasaienisi faavaomalo a VERITAS se faʻasalalauga e lua vaiaso i Iceland, e faʻaaoga ai laufanua mauga mu e pei o Venus analog.

Na filifilia Iceland e fai ma sui mo Venus ona o ona foliga tutusa. O Iceland ma Venus o loʻo i ai le volcanic, ma o le suʻesuʻeina o laufanua mauga mu i Iceland e mafai ona fesoasoani i le au VERITAS ia malamalama i mea o le a matauina e le radar a le vaʻa i Venus. I le taimi o le tauiviga, na suʻesuʻe ai e le 'au faʻamaumauga o mauga mu, fanua lava, ma vaega o mauga mu malosi i Iceland e foliga mai i luga o Venus. Na latou aoina mai ma'a fa'ata'ita'iga ma fa'atino fua e su'esu'e ai le gaoa o luga ma isi mea totino o ma'a.

Ina ia maua ata o le radar ea o nofoaga o loʻo suʻesuʻeina, o vaʻalele na taʻitaʻia e le German Aerospace Center (DLR) na faʻatautaia i luga aʻe o laufanua Icelandic. O faʻamaumauga o le radar e aoina mai le ea o le a faʻatusatusa i fua o le eleele na faia e le VERITAS science team. O lenei faʻatusatusaga o le a fesoasoani i saienitisi e malamalama atili ai i faʻamatalaga o le radar o le a faia e le vaʻa vaʻa i le taamilosaga faataamilo i Venus.

O le misiona a le VERITAS o le a faʻaaogaina se radar faʻapipiʻi faʻapipiʻi ma se spectrometer latalata-infrared e fai ai faʻafanua 3D o le lalolagi atoa o Venus ma iloa ai le va o ituaiga maa eseese i luga. E ala i le suʻesuʻeina o luga o Venus mai le taamilosaga, e faʻamoemoe saienitisi e maua faʻamatalaga e uiga i totonu ole paneta ma maua ai faʻamatalaga i le evolusione o paneta papa e pei o le Earth.

