Tagata su'esu'e e atia'e ni mea e fa'avae i ata pu'upu'u mo va'aiga va'aia fa'atasi a le UV Photonic

Ua faia e le au su'esu'e ni tulaga alualu i luma i le atina'eina o mea e fa'avae i luga o le pu'upu'u photonic e fa'aitiitia ai le malamalama o le UV. O nei resonator e faʻaogaina ata manifinifi alumina ma e iai le gafatia mo faʻaoga eseese e aofia ai le spectroscopic sensing, fesoʻotaʻiga i lalo o le sami, ma le quantum computing.

UV photonic integrated circuits (PICs) ose fanua faʻaalia e leʻi suʻesuʻeina tele. Ae ui i lea, ole umi ole galu o le UV e taua tele mo nisi suiga o atomic i le quantum computing ma mo le faʻafiafiaina o nisi molelaula fluorescent i le biochemical sensing. O le 'au i le Iunivesite o Yale ua alualu i luma i lenei vaega e ala i le faʻaalia o le faʻaogaina o le faʻaogaina o le photonic circuits e faʻaogaina i le umi o le galu o le UV.

Na ausia e le au suʻesuʻe se gau maualalo e leʻi tupu muamua i le umi o galu o le UV e ala i le tuʻufaʻatasia o mea saʻo (alumina manifinifi ata) faʻatasi ai ma mamanu sili ona lelei ma faiga faʻavae. O microresonators na faia i le fa'aogaina o le fa'aogaina o le atomic layer deposition (ALD), lea e mautinoa ai ata manifinifi alumina maualuga. Alumina's bandgap tele e fa'amanino i le malamalama UV, fa'ataga mo sina miti.

O microresonators na mamanuina e faʻaogaina ai le faʻaogaina o se taʻiala faʻataʻavalevale e ausia ai le faʻaogaina o le malamalama e manaʻomia ae faʻaitiitia le faʻataʻapeʻapeina gau. E le gata i lea, o le au suʻesuʻe na faʻataunuʻuina ma le manuia mama mama ma le 400-micron radius, ausia faʻamaumauga-maualuga (Q) faʻailoga e faʻaalia ai le leiloa o le malamalama.

O le UV PICs ua o'o nei i se tulaga mata'utia e leiloa ai le malamalama mo ta'iala galu e le toe sili atu le leaga nai lo latou va'aia. O lea e tatala ai avanoa e fa'aoga ai fausaga PIC o lo'o iai nei ua atia'e mo le va'aia ma le telecom wavelengths i le UV wavelengths.

O loʻo taulaʻi le au suʻesuʻe i le faʻalauteleina o le alualu i luma, e aofia ai le atinaʻeina o resonator mama faʻavae alumina e mafai ona faʻaogaina e galulue ai ma galu eseese, faʻatagaina mo le faʻatonutonuina o le umi o le galu ma le fausiaina o modulators. Latou te faʻamoemoe foʻi e atiaʻe se faʻaogaina atoa o le UV faʻavae PIC e ala i le tuʻufaʻatasia o se puna moli UV.

O lenei su'esu'ega su'eina o le eleele e fa'aavanoaina ai le ala mo masini laiti e fa'atatau i masini i matā'upu 'ese'ese, e aofia ai le spectroscopy, feso'ota'iga, ma le fa'agaioia o fa'amatalaga.

puna:

– “Ultra-high Q alumina optical microresonators in the UV and blue bands” saunia e Chengxing He, Yubo Wang, Carlo Waldfried, Guangcanlan Yang, Jun-Fei Zheng, Shu Hu, ma Hong X. Tang, Optics Express.