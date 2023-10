Le Aafiaga o le Neutral Hydrogen i le sola ese o Lyman-Alpha Photons i Reionization-Epoch aniva

By

E le o mautinoa e le au su'esu'e i le vateatea le faagasologa ma le taimi e toe fa'afouina ai, o le taimi lea na toe fa'asalaina ai le hydrogen i le atulaulau ina ua mae'a ona i ai o ni atomi le mautonu mo le tusa ma le 200 miliona tausaga. Reionization o loʻo faʻauluina e Lyman-continuum (LyC) photons, o loʻo i ai le malosi e tuʻituʻi ai eletise mai atoms hydrogen. O le fesili, o fea na aumai ai nei LyC photon? E talitonu le toʻatele o tagata suʻesuʻe i le vateatea, o uluaʻi aniva sa iai sona sao i le toe tuufaatasia o le atulaulau.

I le vaitaimi o le toe fa'afouina, sa i ai galaxies na fa'auluina Lyman-Alpha (Lyα), lea e fa'amatu'u mai pe a suia le hydrogen atoms mai lo latou tulaga fiafia muamua i lo latou tulaga eleele. Peita'i, e le'i mafai ona sola ese uma Lyα photon mai nei aniva. Afai e sosolo se Lyα photon i le pito o le aniva, e ono sola ese ma iloa. Afai e leai se Lyα photons e mafai ona sola ese, e taʻu mai ai e le mafai foi e LyC photons ona sola ese, ma e leʻi fesoasoani lena galaxy i le toe faʻafouina.

O le iai o le hydrogen neutral (HI) i nei galaxies na ono taofia ai le sola ese o Lyα photons ma, o le mea lea, LyC photons. Ina ia suʻesuʻeina lenei mea, na faia ai se suʻesuʻega i luga o se faʻataʻitaʻiga o galaxies na matauina latalata i le iʻuga o le toe faʻafouina, e faʻaaoga ai le Lyα ma le [CII] emission (emission mai le carbon lea na mitiia le aofaʻi saʻo o le malosi mo le tasi eletise e sola ese ai) e fua ai a latou suiga mumu.

Na fa'atusatusa le suiga mumu o Lyα ma le [CII] i aniva ta'itasi. Na maua e le au suʻesuʻe o le saosaoa faʻafefe i le va o ituaiga emisi e lua, ua taʻua o le Lyα velocity offset, na faʻamaopoopo lelei ma le HI kesi masas i galaxies mai le Epoch of Reionization. O lo'o fa'ailoa mai ai o le sola ese mai Lyα i nei aniva e a'afia e le aofa'i o mea o lo'o i totonu o le kasa HI, nai lo le fa'apitonu'u.

O fa'amaumauga ua fa'ailoa mai ai o le fa'ateleina o le kasa HI e fa'afaigata ai ona sao mai Lyα photons, lea e fa'alavelaveina ai fo'i le sola ese o le LyC ionizing photons. O lo'o ta'u mai ai o le su'esu'eina o le aofa'i atoa o le HI o galaxies e mafai ona maua ai fa'amatalaga i le fa'agasologa o le toe fa'afouina o le atulaulau.

O su'esu'ega i le lumana'i e le James Webb Space Telescope (JWST) e fa'amoemoe e maua ai fa'amatalaga sili atu ona lelei i luga o aniva tuai mai le vaitau o le toe fa'afouina, ma maua ai se malamalamaga sili atu i lenei vaitau taua i le tala faasolopito o le atulaulau.

Punaoa: Lauren Elicker, Iunivesite o Cincinnati