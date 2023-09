Ua Atina'e e Ausetalia le CRISPR-Based Diagnostic Tool for Monkeypox Virus Detection

By

Ua fausia e le au su'esu'e i Ausetalia se meafaigaluega e su'e ai le eleele, MPXV-CRISPR, mo le su'esu'eina o le siama o le manuki pox (MPXV). O lenei meafaigaluega, o le muamua o lona ituaiga i Ausetalia, faʻaaogaina CRISPR tekinolosi e suʻesuʻe ai le siama ma le sao atoatoa ma le saoasaoa. O le suʻesuʻega, o se taumafaiga faʻatasi na taʻitaʻia e le Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ma le Walter ma Eliza Hall Institute of Medical Research, na lomia i le Lancet Microbe.

E ui o le CRISPR tekinolosi e sili ona lauiloa ona o lona gafatia i le genome editing, e leʻi leva ona tulaʻi mai o se meafaigaluega mamana mo faʻamoemoega faʻamaonia. O le MPXV-CRISPR ua mamanuina e fa'atatau i fa'asologa o kenera fa'apitoa e maua i totonu ole virus MPXV. O le Iunivesite o Melepone Dr. Soo Jen Low, o se tasi o le au tusitala muamua o le suʻesuʻega, na faʻamatalaina e faʻapea o meafaigaluega faʻamaonia e faʻavae i luga o le CRISPR e galue e pei o ni tagata suʻesuʻe sili ona saʻo, e vave faʻailoaina mea faʻapitoa e fesoʻotaʻi ma faʻamaʻi faʻapitoa.

O le meafaigaluega MPXV-CRISPR o loʻo faʻapipiʻiina e iloa ai le siama e ala i le inisinia "taʻiala" faʻavae i luga o se faʻamaumauga o 523 MPXV genomes. A iai le DNA viral i totonu o se faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga, o le CRISPR system e taʻitaʻia i le faʻamoemoe ma tuʻuina atu se faailo e faʻaalia ai le i ai o le siama. O le maaleale ma le saʻo tulaga o lenei metotia suʻega e faʻatusatusa i metotia auro-tulaga PCR ae faʻatasi ai ma le lelei o le tuʻuina atu o iʻuga i se vaega o le taimi.

O se tasi o vaega suatia o le eleele o le MPXV-CRISPR o le saoasaoa lea e mafai ai ona maua se suʻesuʻega. O su'esu'ega masani o manuki ma'i e masani ona fa'alagolago i fa'atonuga o falesu'esu'e, lea e ono tuai ai ni nai aso a'o le'i maua fa'ai'uga o su'ega. I se fa'atusatusaga, e mafai e le MPXV-CRISPR ona iloa le siama i le na'o le 45 minute, fa'atagaina le vave maua i luga ole nofoaga.

O loʻo galulue nei le au suʻesuʻe i le faʻafetauiina o le MPXV-CRISPR i se masini feaveaʻi e mafai ona faʻapipiʻiina i nofoaga o tausiga i le atunuʻu. Ole mea lea ole a mafai ai ona fa'avavevave ma faigofie ona maua su'esu'ega, aemaise i nofoaga mamao po'o nofoaga e utiuti punaoa. O lo'o fa'amoemoe le 'au e fa'afou le puleaina o le gataifale, fa'aleleia taunu'uga o tagata ma'i, ma fa'aleleia le tali atu a le soifua maloloina lautele i fa'ama'i i le lumana'i.

O le galulue faʻatasi suʻesuʻega na aofia ai le Peter Doherty Institute, le Walter ma Eliza Hall Institute of Medical Research, le Melbourne Sexual Health Centre, ma le Iunivesite o Monash.

