Fa'ailoaina le MPXV-CRISPR: Ose Meafaigaluega Su'esu'e Fou mo le Virus Monkeypox

By

O se vaega o saienitisi mai le Peter Doherty Institute for Infection and Immunity ma le Walter ma Eliza Hall Institute of Medical Research ua atiaʻe se meafaigaluega faʻapitoa suʻesuʻe e taʻua o le MPXV-CRISPR. Lolomiina i le Lancet Microbe, o lenei meafaigaluega e faʻaogaina ai le tekonolosi CRISPR e suʻesuʻe ai le siama o le manukipox (MPXV) i faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻi vave ma saʻo, e sili atu i metotia faʻamaonia o loʻo iai. E fa'atatau tonu i fa'asologa fa'asologa fa'apitoa i le MPXV, ma avea ai ma auala muamua fa'ata'ita'iga fa'avae CRISPR o lona ituaiga i Ausetalia.

Tekinolosi CRISPR, lauiloa mo le mafai ona faʻataʻitaʻia le genome, ua faʻaaogaina nei mo faʻamoemoega faʻamaonia. O Dr. Soo Jen Low, o se Ofisa Suʻesuʻe i le Doherty Institute ma le tusitala muamua o le suʻesuʻega, o loʻo faʻamatalaina faʻataʻitaʻiga faʻavae CRISPR o ni tagata suʻesuʻe saʻo e iloa ai faʻamatalaga patino e fesoʻotaʻi ma le i ai o faʻamaʻi pipisi. I le tulaga o le MPXV-CRISPR, ua "polokalameina" e iloa ai le siama e ala i taiala inisinia e fusifusia i vaega patino o le DNA viral.

A iloa le DNA viral i totonu o se faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga, o le CRISPR system e taʻitaʻia i le faʻamoemoe ma tuʻuina atu se faailo e faʻaalia ai le i ai o le siama. O lenei metotia faʻataʻitaʻiga e maua ai le faʻatusatusaina ma le saʻo i metotia PCR faʻaauro ae i se vaega o le taimi.

O se tasi o vaega suatia o le eleele o le MPXV-CRISPR o lona saoasaoa i le saunia o se suʻesuʻega. O su'esu'ega o manuki o lo'o iai nei e masani ona alu aso e maua ai fa'ai'uga, a'o le MPXV-CRISPR e mafai ona iloa le siama ile na'o le 45 minute. O lo'o galulue nei le 'au i le fa'avasegaina o lenei tekonolosi i se masini feavea'i e mafai ona fa'aoga mo le su'esu'eina o le virusi o le manuki pox i nofoaga eseese mo le soifua maloloina.

Dr. Shivani Pasricha, o se Ofisa Sinia Suʻesuʻe i le Walter ma Eliza Hall Institute of Medical Research ma le tusitala sinia o le suʻesuʻega, faʻamamafaina le aʻafiaga o le MPXV-CRISPR ile soifua maloloina lautele. E ala i le faʻaleleia atili o avanoa i suʻesuʻega vave ma faʻatuatuaina, aemaise lava i nofoaga e utiuti punaoa poʻo nofoaga mamao, o lenei tuʻufaʻatasiga auala i suʻega e mafai ona faʻavaveina togafitiga ma faʻaleleia taunuuga o maʻi.

O le galulue faʻatasi i le va o faʻalapotopotoga suʻesuʻe na aofia ai le Doherty Institute, le Walter ma Eliza Hall Institute of Medical Research, le Melbourne Sexual Health Center, ma le Iunivesite o Monash.

puna:

- Soo Jen Low et al, Faʻamatalaga vave o le siama manuki e faʻaaoga ai le CRISPR-Cas12a mediated assay: o se suʻesuʻega faʻamaonia ma suʻesuʻega suʻesuʻe, The Lancet Microbe (2023). DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9