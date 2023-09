Mata'ituina e tagata su'esu'e i le vateatea galu o le Leitio mai le Ituaiga Ia Supernova mo le Taimi Muamua

By

Ua faia e tagata su'esu'e i fetu se su'esu'ega e le'i tupu muamua e ala i le su'eina o galu o le leitio e sau mai le ituaiga Ia supernova. O lenei su'esu'eina o le eleele e fa'aalia ai ni fa'amatalaga fou i le natura o pa'epa'e papa'e ma o latou si'osi'omaga e 'oloa i le helium.

Ituaiga Ia supernovae o pa faaniukilia e tutupu i fetu papa'e. E fa'aaogaina lautele e tagata su'esu'e i fetu e fua ai le vateatea ma su'esu'e le fa'alauteleina o le Atulaulau. Ae ui i lea, e le o malamalama atoatoa i le faiga tonu o le ituaiga Ia supernovae. E talitonuina o le pa e mafua mai i le tele o accretion mai se fetu soa, lea o mea faʻapipiʻi e aofia ai le hydrogen. Peita'i, sa fa'apea fo'i e fa'apea e mafai e fa'a papa'e papa'e ona fa'atupuina le helium mai se fetu fa'atasi ua uma ona leiloa lona vaega pito i fafo o le hydrogen.

O se tasi o mealilo o lo'o siomia ai le pa'epa'e papa'e, o le amio a le mea ua aveese mai le fetu soa. E le o mea uma e pa'u'ū i luga o le pa'epa'e; o nisi o ia mea e fausia ai se ao o mea circumstellar faataamilo i le faiga fetu binary. Na fa'amoemoe o galu fa'ate'ia mai le pa o lo'o feoa'i i totonu o lenei mea circumstellar o le a fa'aosofia ai atoma ma i'u ai i le fa'aosoina o galu o le leitio malolosi. E ui i le tele o fa'amatalaga o le ituaiga Ia supernovae o lo'o tutupu i totonu o le ao o mea fa'ata'amilomilo, e le'i mafai lava ona iloa le pa'u o galu o le leitio se'ia o'o mai i le taimi nei.

O se vaega faavaomalo o tagata suʻesuʻe, e aofia ai sui mai le Iunivesite o Stockholm ma le National Astronomical Observatory o Iapani, na matauina se ituaiga Ia supernova lea na pa i le 2020. Na latou iloa o lenei supernova sa siomia e mea circumstellar mea na faia muamua i le helium. E le gata i lea, na latou mauaina ma le manuia galu leitio mai le supernova. I le faʻatusatusaina o le malosi o le galu o le leitio na matauina ma faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga, na faʻamaonia ai e le au suʻesuʻe o le paʻepaʻe paʻepaʻe na faʻateleina mea i se fua faatatau e tusa ma le 1/1000 le mamafa o le La i le tausaga. O le ituaiga Ia supernova muamua lea na fa'amaonia e mafua mai i le fa'aputuga tele mai se fetu fa'atasi ma se vaega pito i fafo e aofia ai le helium.

O le mauaina o galu leitio mai lenei ituaiga ia supernova e tamaoaiga i le helium ua faamoemoe e faalolotoina ai lo tatou malamalama i le faiga o le pa ma tulaga e oo atu ai i se ituaiga Ia supernova. O lo'o fuafua le 'au su'esu'e e fa'aauau le su'esu'eina o leitiō mai isi ituaiga Ia supernova e maua ai nisi fa'amatalaga i le evolusione e o'o atu ai i nei mea pāpā.

