Turkish Astronomers Suesue NGC 2509 Open Cluster Fa'aaogaina Gaia Data

By

I le faʻaaogaina o faʻamatalaga mai le satelite Gaia a le ESA, na faia ai e le au suʻesuʻe fetu mai le Iunivesite o Istanbul se suʻesuʻega i luga o le NGC 2509 faʻapipiʻi tatala, tuʻuina atu faʻamatalaga i ona faʻatulagaga ma astrophysical. O fuifui matala o vaega ia o fetu e malepelepe le fusifusia o le tasi i le isi ma e fausia mai i le ao mole tele lava e tasi. NGC 2509, o lo'o i totonu o le fa'aputuga o fetu o Puppis, o se fuifui matala e le'i lelei ona su'esu'eina, ma le tele o ana meatotino e le o mautinoa. Ina ia su'esu'e le NGC 2509, sa su'esu'eina e le au su'esu'e i le vateatea fa'amaumauga astrometric ma photometric mai le Gaia Data Release 3. Na latou vavae'ese sui o le fuifui mai fetu fa'ato'aga ma fa'amautu fa'amaufa'ailoga fa'avae sa'o a le NGC 2509.

O le su'esu'ega na maua ai o le NGC 2509 o lo'o i ai se fa'atatauga talafeagai o le -2.72 ma le 0.8 mas/tausaga i le sa'o a'e ma le fa'ate'a, fa'asologa. O lona mamao fuafuaina e tusa ma le 8,200 tausaga malamalama, ma o lona matua e foliga mai e 1.5 piliona tausaga. O le laina fa'atapula'a o le fuifui e tusa ma le 16.7 tausaga malamalama, ma le mumu e 0.1 mag. Ole u'amea ole NGC 2509 ua fuaina ile maualuga ole 0.0152 dex, ma o lona fa'atotonugalemu o fetu e tusa ma le 32.33 fetu/arcmin².

O le fa'alauteleina o le lisi o fuifui matala fa'alaua'itele ua iloa ma su'esu'eina au'ili'ili e taua tele mo le fa'alauteleina o lo tatou malamalama i le fa'avaeina ma le fa'atupuina o la tatou galaxy. O lenei suʻesuʻega e fesoasoani i le malamalama o le NGC 2509 ma maua ai faʻamatalaga taua e uiga i ana meatotino. O isi suʻesuʻega ma suʻesuʻega o fuifui matala o le a faʻaauau pea ona faʻaalia atili e uiga i le natura lavelave o lo tatou vateatea.

punaoa:

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

- suʻesuʻe e le au suʻesuʻe suʻesuʻe a Turki le fuifui tatala NGC 2509 (2023, Setema 19) na maua mai i le aso 19 Setema 2023 mai [punaoa]