TOI-1801 b: Ose Tama'i-Neptune Fa'asao i totonu ose Fa'alapotopotoga Fa'ateneta Talavou

Matou te faasilasilaina le mauaina o le TOI-1801 b, o se tama'i-Neptune matagofie o lo'o taamilo i se fetu M dwarf. Na faailoa muamua o se sui o le paneta TESS ia Aperila 2020, TOI-1801 b e iai le vaitaimi e 21.3 aso. Ae ui i lea, o suʻesuʻega faʻavae mulimuli ane, e aofia ai le photometry i totonu ma fafo o femalagaiga ma fua saʻo saosaoa radial, ua faʻaalia ai o le vaitaimi moni o le paneta e 10.6 aso.

E ala i nei su'esu'ega tulitatao, ua matou iloa ai o le TOI-1801 b e iai le mamafa o le 5.74 ± 1.46 M⊕ ma le radius o le 2.08 ± 0.12 R⊕. Faʻavae i luga o nei fuataga, e mafai ona tatou faʻamaonia ma le mautinoa o le TOI-1801 b e tele lava ina aofia ai le vai ma le papa, ma se aofaiga itiiti (e oʻo atu i le 2% i le mamafa) o le hydrogen gas i lona siosiomaga.

E le gata i lea, o le matua o le faiga, faʻatatau e tusa ma le 900 miliona tausaga, tuʻu TOI-1801 b i totonu o le faitau aofaʻi o talavou feʻaveaʻi exoplanets. O lo'o fa'ata'atia fa'atasi ma isi fa'alelei ua iloa, TOI-1801 b o lo'o tu'uta'ua o se sui tulaga ese.

I le ata o loʻo faʻaalia ai le fesoʻotaʻiga tele-radius, o le le mautonu o le TOI-1801 b o loʻo faʻaalia o ni lanu lanu lanu ma tulaga mautinoa. O faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga, o loʻo faʻatusalia e laina lanu eseese, e maua ai faʻamatalaga i le tulaga gafatia o le exoplanet. Aemaise lava, o le ogatotonu ma le taumatau panels o loʻo faʻaalia ai faʻataʻitaʻiga tuʻufaʻatasia e aunoa ma se kesi ma faʻatasi ai ma se teutusi kesi, i le faasologa. O laina malo ma togitogi i le laulau taumatau o loʻo faʻaalia ai faʻaaliga eseese o le vevela mo le teutusi kesi.

I le avea ai ma faʻamatalaga, o le ata e aofia ai foi le Lalolagi ma Neptune. E le gata i lea, matou te aofia ai le B22 ma le M22 e fai ma faʻamatalaga ona o faʻamatalaga feteʻenaʻi na lomia mo le paneta lava e tasi, e faʻaalia ai fua eseese.

I le faaiuga, o le TOI-1801 b o loʻo faʻatusalia se faʻaopoopoga manaia i lo tatou iloa o exoplanets. O lona uiga tauleleia, fatuga, ma lona talavou matua ua avea ma taulaiga malosi mo su'esu'ega atili. O le su'esu'ega faifaipea o ia fa'alelei e fesoasoani i lo tatou malamalama i le fa'atulagaina o paneta ma le evolusione i si'osi'omaga 'ese'ese i tua atu o le tatou la.

Faʻamatalaga:

– TESS: Fa'aliliuina Exoplanet Survey Satellite

– M dwarf: O se ituaiga fetu fa'asologa autu, e ta'ua fo'i o le dwarf mūmū, ma le mamafa i le va o le 0.08 ma le 0.6 taimi o le la.

– Radial velocity (RV): O le fuaina o le fetū agai i luma pe alu ese mai se tagata matau e faʻaaoga ai le Doppler shift effect.

– Mass ma Radius: Mass e faasino i le aofaʻi o mea i totonu o se mea, aʻo fuaina le mamao mai le ogatotonu i le pito i fafo.

- Laina Iso-density: Laina lanu efuefu fa'asolo i luga o le fa'ata'ita'i-radius o lo'o fa'atusalia laina tutusa tutusa i fa'ata'ita'iga tu'ufa'atasiga.

- Entropy faʻapitoa: O se meatotino thermodynamic e faʻatatauina le faʻaletonu poʻo le faʻafuaseʻi o se faiga.

– H2: kasa hydrogen molecular.

- CARMENES ma HIRES: Meafaigaluega e faʻaaogaina mo fua saʻo saosaoa radial.

