Ua Fa'atupuina e Tagata Su'esu'e Mekalafa Fou mo Su'esu'ega Porotein e Sa'oloto e Fa'aleagaina

O tagata suʻesuʻe mai le Texas A&M University ma TEES ua latou faia se faʻalavelave i le suʻesuʻeina o polotini e ala i le faʻalauiloaina o se auala fou e taʻua o le thermostable-Raman-interaction-profiling (TRIP). I le masani ai, o le Raman spectroscopy o se luʻitau mo tagata suʻesuʻe biomedical ona o le faʻaleagaina na mafua ona ola polotini i le taimi o fua faʻatatau. Ae ui i lea, o le TRIP auala e mafai ai ona maualalo le faʻaogaina, suʻesuʻega maualalo o fesoʻotaʻiga protein-i-ligand i tulaga talafeagai, tuʻuina atu fua faʻamaufaʻailoga, sili ona toe gaosia.

Raman spectroscopy o se metotia e aofia ai le susuluina o le moli monochromatic i luga o se faʻataʻitaʻiga ma mataʻituina le malamalama faʻasalalau e aliaʻe. Ae ui i lea, o le vevela na gaosia e le malamalama na mafua ai le faʻaleagaina o polotini ola, ma mafua ai ona le tutusa taunuuga. I le taimi nei, ua ofoina atu e le TRIP se vaifofo e ala i le faʻamaluluina o le pito i luga poʻo le mea'ai, e taofia ai le faaleagaina o polotini. O lenei mea e mafai ai e tagata suʻesuʻe ona maua faʻamatalaga talafeagai e aunoa ma le faʻafefeina o le faʻamaoni o polotini.

O aʻafiaga o lenei faʻalavelave e taua tele. O feso'ota'iga polotini-ligand e iai sona sao taua i faiga fa'aolaola eseese, e aofia ai le fa'aliliuina o fa'ailo, tali fa'aletonu, ma le fa'atonutonuina o kenera. O le mafai e le TRIP ona iloa nei feso'ota'iga i le taimi moni e mafai ona fa'apu'upu'u le taimi mo su'ega vaila'au ma tui, e ono o'o atu ai i atina'e televave ma taugofie.

E le gata i lea, o le TRIP technique e manaʻomia ai laʻititi laʻititi laʻititi ma faʻaititia le faʻaogaina o porotini, ma avea o se filifiliga sili atu ona taugofie mo suʻega. O lenei alualu i luma ile su'esu'ega o porotini e mafai ona toe fa'afo'isia su'ega fa'afoma'i e ala i le tu'uina atu o fa'ai'uga i aso e tasi ma le sa'o maualuga.

O lo'o su'esu'e fo'i e le 'au su'esu'e talosaga fa'aopoopo mo le auala TRIP. Latou te faʻamoemoe e faʻamaonia le tuufaatasiga o vailaʻau o polotini e faʻaaoga ai lenei metotia, lea e mafai ona i ai ni aʻafiaga mo suʻesuʻega DNA ma isi mole mole ola.

I le aotelega, o le atina'eina o le TRIP technique e ofoina atu ai se tali fa'amoemoeina i lu'itau o lo'o feagai ma su'esu'ega polotini. Faatasi ai ma lona gafatia e tuʻuina atu fua fua faʻaleagaina i tulaga talafeagai, o le TRIP e mafai ona suia vaega eseese, e aofia ai le atinaʻeina o vailaʻau, suʻega tui, ma suʻesuʻega faʻapitoa.

