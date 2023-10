Su'esu'e Tulafono Fa'asao ile Quantum Mechanics

By

O tulafono fa'asao o ni fa'avae fa'avae i le fisiki e fa'amatala ai le fa'asaoina o ni aofa'iga po'o meatotino i faiga fa'aletino tu'ufua i le aluga o taimi. O nei tulafono, e aofia ai le faʻasaoina o le tele-malosi, malosi, ma le eletise, e taua tele mo le malamalama i amioga a le atulaulau. Latou te fuafuaina faiga e mafai pe le mafai ona tupu i le natura. Mo se faʻataʻitaʻiga, o le faʻasaoina o le malosi e faʻaalia ai o le aofaʻi o taimi uma e tumau pea i se faiga tapuni aʻo leʻi faia ma pe a maeʻa se mea na tupu, e pei o se faʻalavelave.

A'o fa'atumauina lelei tulafono fa'asao i fa'ainisinia fa'apolofesa, ae ua atili fa'afiafiaina i le malo o masini fa'atauva'a. I le quantum mechanics, o le fa'asao fa'asao e maua mai i ta'iala e pei o fa'atusa o faiga fa'aletino, e le pei o fa'ainisinia masani lea e fa'apea mai le amataga.

I se su'esu'ega fou na lomia i le Proceedings of the National Academy of Sciences, na faia ai e le au su'esu'e se su'esu'ega o mafaufauga e su'esu'e atili ai tulafono fa'asao i le quantum mechanics. Fa'ata'ita'iga mafaufauga, fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga na fa'aaogaina e su'esu'e ai taunu'uga o a'oa'oga ma ta'iala, e maua ai ni fa'amatalaga fou i le natura o masini fa'atusa.

O le faʻataʻitaʻiga mafaufauga na faia e le au suʻesuʻe e aofia ai ni tagata se lua, Alice ma Bob, o loʻo nonofo i luga o nofoa ma uili e faʻasaga le tasi i le isi. Pe a tulei e le tasi le isi, latou te feoai i itu faafeagai i le saoasaoa tutusa, e maua ai se aofaiga faifaipea o saoasaoa e tutusa ma le zero. O lo'o fa'aalia ai le fa'asaoina o le malosi i totonu o le malo quantum.

O le taua o lenei fa'ata'ita'iga mafaufauga e fa'alautele atu i tua atu o lona fa'aaliga fa'apitoa. O loʻo faʻaalia ai le faʻaogaina lautele o tulafono faʻasao, faʻapipiʻi faʻaaliga i le tele o mea eseese, uluai gaioiga, ma fegalegaleaiga lavelave. O tulafono fa'asao e alia'e mai fa'atusa o lo'o maua i le natura, ma o lo'o fa'amauina lo latou va'ai e tusa lava po'o a fa'amatalaga patino o fegalegaleaiga.

I le quantum mechanics, peitaʻi, o tulafono faʻasao masani e feagai ma luitau. O le fuaina o se aofa'i fa'apitoa i se quantum system e fa'alavelaveina ai le faiga, e matua'i suia ai lona fa'asologa mulimuli ane. Ina ia foia lenei luʻitau, na mamanuina e le au suʻesuʻe se seti faʻataʻitaʻiga e aofia ai le saunia o se quantum system i se tulaga faʻapitoa muamua ma fuaina se aofaʻi faʻasao i le taimi lava e uma ai sauniuniga. Ona latou faʻatagaina lea o le faiga e faʻaleleia e aunoa ma ni fua, faʻaalia ai o le faʻasaoina o le malosi o le angular e faʻaauau pea e oʻo lava i mataupu taʻitasi.

O lenei su'esu'ega e saofagā i se malamalamaga loloto o mataupu fa'avae o le quantum mechanics ma tulafono fa'asao e pulea ai amioga a quantum system. E ala i le su'esu'eina o nei tulafono e ala i su'esu'ega mafaufauga ma fa'ata'ita'iga fou fa'ata'ita'iga, e mafai ai e saienitisi ona fa'aauau pea ona fa'ailoa mea lilo o le malo quantum.

punaoa:

– Igoa: Tulafono Fa'asao i Quantum Mechanics Fa'amatalaina i Fa'ata'ita'iga

Punavai: Taualumaga a le National Academy of Sciences

Tusitala: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Aso: Novema 2020