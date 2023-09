Le Fa'anatinati e Maina Punaoa Avanoa: Fa'apaleni Fa'amanuiaga Tau Tamaoaiga ma Lu'itau Si'osi'omaga

By

O le alualu i luma lata mai i tekinolosi avanoa ua saunia ai le auala mo atunuu ma kamupani tumaoti e suʻesuʻe ai le gafatia o punaoa avanoa. O le manuia o le misiona a Initia i le masina, lea na faʻaalia ai le iai o le vai o le masina i tafatafa o le pole i saute o le Moon, na faʻaosofia ai le faʻavavevave o le lalolagi e faʻaoga i lenei punaoa faanatura faigofie. O lenei tuuga e maina punaoa avanoa e faʻamalosia e le tamaoaiga o loʻo ofoina mai, e aofia ai le faʻaitiitia o le le lava o punaoa i luga o le lalolagi ma faʻalauteleina le faʻaauau.

O le tau o misiona o le masina ua matua faʻaititia, faʻafetai i le toe faʻaaogaina o tekonolosi roketi ma le faʻaogaina o vaalele vaalele. Kamupani e pei o le SpaceX ma le Blue Origin o loʻo faʻatupuina ni taʻavale e sili atu le mamafa e mafai ona ave ai uta tetele i lalo o le lalolagi, ma taugofie ai suʻesuʻega avanoa. O isi taavale e mafai ona toe faʻaaogaina o loʻo iai foʻi i le atinaʻeina i le lalolagi atoa, e faʻaalia ai le faʻatupulaia o le fiafia i le vateatea.

O puna'oa avanoa e aofia ai mea fa'apitoa ole masina e pei ole vai ma regolith, lea e mafai ona fa'aoga ile lotoifale pe toe fa'afo'i atu ile lalolagi. O le vai masina e taua tele e avea o se punaoa mo misiona i le vateatea, aua e mafai ona vaevaeina i le hydrogen ma le okesene, e avea ma suauu roketi. O le kalave maualalo i luga o le Moon e faigofie ai ona aveese ma felauaiga vai o le masina, e ono suia ai le tamaoaiga o le taamilosaga. E le gata i lea, o le Moon's regolith e mafai ona maua ai mea taua mo misiona i le lumanaʻi, e aofia ai meaʻai, vai, ea, ma mea faufale.

O lo'o iai fo'i le folafolaga mo le fa'aitiitia o a'afiaga o le si'osi'omaga ona o la'u fanua. O u'amea e pei o le nickel, cobalt, ma eleele e le masani ai, e taua tele mo le suiga o le malosi mama i luga o le Lalolagi, e mafai ona maua mai le vanimonimo, faʻaitiitia ai le manaʻoga mo le faʻavaeina o le lalolagi.

Ae ui i lea, o le tulituliloaina o le vateatea e tulaʻi mai ai ni luʻitau o le siosiomaga e manaʻomia ai le faʻaeteete. O le fa'asalalau soo o roketi e ono a'afia ai le atemosifia o le Lalolagi, ma o le toe fa'afo'i mai o mea mai le vanimonimo e ono iai ni a'afiaga i suiga o le tau. E le gata i lea, o gaoioiga eliina o le vanimonimo e mafai ona faʻalavelaveina ai le siʻosiʻomaga maaleale o le vateatea, e ono lamatia ai vaʻa vaʻa ma tagata vaʻalele.

A'o tauva atunu'u ma kamupani tumaoti e fa'atauva'a i puna'oa avanoa, e mana'omia le faia o se paleni i le va o fa'amanuiaga tau tamaoaiga ma a'afiaga tau le si'osi'omaga. O faiga ma tulafono faatonutonu gafataulimaina o le a taua tele i le faʻamautinoaina o le faʻaogaina ma le faʻaogaina o punaoa i fafo atu.

