Malamalamaga ile Dwarf Planets 'Orbits ma Compositions Faʻaalia e James Webb Space Telescope

O se suʻesuʻega talu ai nei na taʻitaʻia e se vaega faʻavaomalo o tagata suʻesuʻe fetu na faʻaaogaina le James Webb Space Telescope (JWST) e mataʻituina ma suʻesuʻe ai paneta faʻapitoa e tolu i le Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, ma Quaoar. O su'esu'ega na fa'atinoina i le fa'aogaina o le Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) ma ua maua ai ni fa'amatalaga fou i le taamilosaga ma le tuufaatasiga o nei mea mamao.

O le Kuiper Belt o se itulagi i le pito o lo tatou sola o lo'o tumu i mea faitino. Sa avea ma puna o su'esu'ega fa'asaienisi ma sa iai sona sao taua i le malamalama i le tala fa'asolopito o la tatou faiga o le la. O le tu'ufa'atasia o Kuiper Belt Objects (KBOs), lea e ta'ua o Trans-Neptunian Objects (TNOs), e maua ai fa'amatalaga taua e uiga i galu o le kalave na fa'avasegaina ai le la ma fa'ailoa mai ai se tala fa'asolopito o femalagaiga a le paneta.

O le suʻesuʻega, na taʻitaʻia e Joshua Emery mai le Iunivesite o Arisona i Matu, na faʻaalia ai o paneta e tolu i le Kuiper Belt o loʻo faʻaalia ai le manaia o fatuga ma uiga faʻasolosolo. O fa'amatalaga na fa'aalia ai le i ai o ni hydrocarbons mama ma molela'au fa'aola lavelave e talitonuina e mafua mai i le fa'avevelaina o methane.

O galuega talu ai na fa'ailoa mai ai o nei paneta fa'atauva'a e ono i ai ni aisa fe'avea'i i luga o latou tino e pei o isi tino Trans-Neptunian e pei o Pluto ma Eris. Peita'i, o ta'amilosaga ma'oti a Sedna, Gonggong, ma Quaoar na lāgā ai ni fesili e uiga i le iai o nei mea fe'avea'i ona o le 'ese'ese o pulega o le vevela ma si'osi'omaga fa'avevela.

I le fa'aogaina o le meafaigaluega a le Webb's NIRSpec, na va'aia ai e le 'au paneta uma e tolu i le fusi o alaleo latalata-infrared. O le fua fa'ai'uga na fa'aalia ai le tele o le ethane (C2H6) i tino uma e tolu, ma Sedna o lo'o fa'aalia le maualuga maualuga. Acetylene (C2H2) ma ethylene (C2H4) na maua foi i luga ole Sedna. O nei mole mole o ni mea e fa'asā sa'o mai le methane. O le eseesega i le tele o nei molela'au e mafua ona o le fesuisuiai o le vevela ma le faʻamalamalamaina o siosiomaga e maua e paneta faʻapitoa.

O nei fa'amatalaga fou na tu'uina mai e le JWST observations e saofagā i lo tatou malamalama i le Kuiper Belt ma le malosi o le la i fafo. E ala i le su'esu'eina o le tuufaatasiga ma le taamilosaga o nei mea mamao, e mafai ai e saienitisi ona faʻaauau ona faʻaalia le tamaoaiga o tala faʻasolopito ma le evolusione o lo tatou vaʻaia vateatea.

Faʻamatalaga:

- Kuiper Belt: O se itulagi i le pito o le tatou la i tua atu o le taamilosaga o Neptune e aofia ai le anoanoai o mea aisa.

– Trans-Neptunian Objects (TNOs): Mea e taamilo i tua atu o le taamilosaga o Neptune i pito pito i fafo o le la.

- James Webb Space Telescope (JWST): O se vaʻai vaʻaia na faʻalauiloaina e le NASA lea ua mamanuina e mataʻituina le atulaulau i le malamalama infrared.

– Fa'amatalaga Fa'aalatalata-Infrared Spectrometer (NIRSpec): O se meafaigaluega i luga o le JWST e fuaina ai le malosi o le malamalama i le va'aiga lata ane-infrared.

– O paneta pa'u: O tino faaselesitila o lo'o taamilo i le La, e le o ni masina, ma e toetoe lava fa'ata'ali'oli'o o latou foliga ae e le'i fa'amama o latou taamilosaga mai isi otaota.

– Methane irradiation: Le fa'agasologa e fa'aalia ai mole mole methane i fa'avevela, e mafua ai le fa'avaeina o isi molela'au.

