Le Aafiaga Natia: Fa'ailoaina o Va'a Natia o le Meteor o le Lalolagi

Ua tumu le la i faʻamaoniga o faʻalavelave faʻafuaseʻi ma aafiaga meteor. Ae ui i lea, i luga o le lalolagi, o nei faailoga e masani ona seasea ma faanenefu. E le pei o le Moon poʻo le Mercury, o lua o le lalolagi ua tapeina e ala masani e pei o le matagi, vai, ma le tectonics plate. O nisi o lua o lo'o fa'ato'ilalo i le 'ele'ele o le lalolagi, a'o isi o lo'o natia i lalo o le aisa, vai, po'o le palapala palapala. Ua faigata ai ona iloa ma su'esu'e lua i luga o la tatou paneta seia oo mai talu ai nei.

Ua faia e saienitisi ni auala se tele e iloa ai ma faamaonia le iai o lua. O se tasi o faʻamaoniga sili ona faʻatuatuaina o le i ai lea o le quartz faʻateʻia, o se ituaiga o maʻa e faʻaalia ai faʻamaoniga o le faʻafuaseʻi o le faʻateleina o le mamafa, e masani ona mafua mai i se mea na tupu. O le isi fa'ailoga fa'ailoga o le fa'atupuina o cones malepelepe, foliga pei o le cone e na'o nofoaga o a'afiaga e maua ai. E le gata i lea, o le mauaina o polymorphs maualuga, o fatu ninii o maa ma se fausaga tioata ua suia, e faʻamaonia atili ai le i ai o se lua.

E ui lava i luʻitau, ua mafai e tagata suʻesuʻe ona faʻaalia le tele o vaʻa meteor natia i le lalolagi. O nisi nei o fa'ata'ita'iga iloga:

1. O le A'afiaga o le Va'a o le Hiawatha Glacier: O lo'o natia i lalo o le kilomita o le aisa i le itu i matu-sisifo o Greenland, o lenei lua e 31-kilomita le lautele o lo'o tumau pea e le'i maua seia o'o i le 2018. O le a'afiaga e talitonu na tupu pe a ma le 58 miliona tausaga talu ai ma o le mauga sili ona lauiloa i matu.

2. O le Meteor Crater o Chesapeake Bay: Natia i lalo ifo o le selau mita o le palapala, na maua ai lenei mauga meteor tele i le 1983. O le aʻafiaga, lea na tupu pe tusa ma le 35 miliona tausaga talu ai, na faia ai galulolo na oʻo atu i Europa ma aʻafia ai le fausiaina o Chesapeake Bay.

3. Le Sudbury Basin: Na fausia i le 1.8 piliona tausaga talu ai i Ontario, Kanata, o lenei lua ua tafia o se tasi lea o nofoaga sili ona afaina i luga o le lalolagi. O le a'afiaga na afua mai i se kometa ma mafua ai ona oso a'e ma'a liusua mai le ofu talaloa i totonu o le pesini, ma fa'ata'ape'apeina ai i le lalolagi atoa.

4. Chicxulub, le Dinosaur Killer: O le Chicxulub impact crater, e tu i le talafatai o Mekisiko, na mafua mai i le asteroid e nafa ma le faʻaumatia o tainasoa. O lenei faatanoa e 180-kilomita le lautele na maua i le sefulu tausaga talu ona iloa e saienitisi se vaega o mea mai fafo, faʻamaonia le fesoʻotaʻiga o le aʻafiaga i le faʻaumatiaga tele.

5. Nadir: Tanumia i lalo o le toeitiiti atoa le afa kilomita o le palapala, o lenei lua i tafatafa o le mauga o Nadir mai le talafatai o Aferika i Sisifo na maua i le 2020. Na fausia i le taimi lava e tasi e pei o le Chicxulub aafiaga ma laga ai fesili e uiga i le tulai mai o le tele o aafiaga asteroid. .

6. Yilan Crater: Maua i le vaomatua o Saina i le 2021, Yilan Crater o se vaega toega o se aafiaga lata mai, fuafuaina na tupu pe a ma le 46,000 i le 53,000 tausaga talu ai. O le taimi nei o le lua pito sili ona lauiloa i lalo ifo o le 100,000 tausaga.

7. Se Uaina Meteoric: I le itu i saute o Falani, e 200 mita le lautele o loo iai se fale uaina e taʻua o “Domaine du Météore.” E ui na manatu muamua o se tala malie, ae talitonu o le taunuuga o se aafiaga meteor.

O su'esu'ega i va'a meteor natia e maua ai fa'amatalaga taua i le tala fa'asolopito o le lalolagi o fa'alavelave fa'afuase'i. O nei su'esu'ega o lo'o fa'ailoa mai ai le malosi o lo tatou paneta ma le taua tele o a'afiaga na faia i le fa'atulagaina o ona luga ma fa'alapotopotoga.

punaoa:

– Johnson, B. (2021). Fa'atalanoaga ma Brandon Johnson, Polofesa Lagolago i le Matagaluega o le Lalolagi, Atmospheric, and Planetary Sciences i le Iunivesite o Purdue.

– The Journal of Geology. (2020). Fauga o Aafiaga i luga o le Lalolagi. JSTOR, The Journal of Geology, 128(6), 691-694.