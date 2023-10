Le Aafiaga o le Atemosifia o le Lalolagi i le Sailiga mo le Ola i le Atulaulau

By

I le matata o le astrobiology, e masani ona vaʻavaʻai saienitisi i le lalolagi o se faʻataʻitaʻiga mo le malamalama i avanoa o le ola i le atulaulau. O le lalolagi analogs, paneta e foliga tutusa ma tatou i tulaga o le nofoia ma le ea, e sili ona fiafia i ai. Peitaʻi, o le atemosifia o le lalolagi ua matuā fesuisuiaʻi i le aluga o taimi, ua manaʻomia ai ona malamalama i lona taimi ua tuanaʻi ina ia sili atu ona suʻesuʻeina faailoga o le ola i isi paneta.

O le Phanerozoic Eon, lea e aofia ai le 500 miliona tausaga talu ai, na faia se sao taua i le faʻaleleia o le siosiomaga o le lalolagi ma le tulaʻi mai o ituaiga eseese. O lenei vaitau na vaaia ai le faateleina o le okesene ma le atinaʻeina o manu, laau o le eleele, ma tainasoa. Ae ui i lea, o metotia o loʻo faʻaaogaina e suʻe ai faʻailoga o le ola i luga o le exoplanets e le faʻamatalaina suiga i le siosiomaga o le lalolagi i le aluga o taimi.

Ina ia faʻafesoʻotaʻi lenei va, na faia ai e se vaega o tagata suʻesuʻe mai le Iunivesite o Cornell se faʻataʻitaʻiga o le siosiomaga o le lalolagi i le taimi o le Phanerozoic Eon. Taʻitaʻia e Rebecca Payne ma Lisa Kaltenegger, o le 'au na faʻamoemoe e tuʻuina atu se meafaigaluega mo le fuafuaina ma le faʻamatalaina o faʻamatalaga o le ea o le lalolagi. E ala i le malamalama i le tuufaatasiga o le ea o le lalolagi i vaitau eseese, e mafai ai e tagata suʻesuʻe vateatea ona sili atu ona faʻamaonia sini folafolaina mo le sailiga o le ola.

O le su'esu'ega o mea fa'alelei o lo'o fa'asolosolo nei mai le mauaina i le fa'ata'ita'iga, fesoasoani i va'aiga mamao e mafai ona maua sa'o mai fa'aaliga mai le ea o le exoplanet. E ala i metotia e pei o ata tuusaʻo ma faʻasalalauga faʻasalalauga faʻasalalauga, e mafai e tagata suʻesuʻe vateatea ona aoina faʻamatalaga taua i luga o le tuʻufaʻatasia o le ea o le lalolagi. O le James Webb Space Telescope o loʻo lumanaʻi o loʻo faʻamoemoe e maua ai faʻamatalaga sili atu.

E ui o le tele o exoplanets ua maua ma faʻaalia, o loʻo i ai le le lava o le Earth analogs i laʻasaga eseese o le evolusione o le ea. O le Phanerozoic Eon, aemaise lava, e fiafia i ai ona o ana atinaʻe taua i le olaga terasitila. E ala i le fa'ata'ita'iina o le felauaiga fa'asalalau e fa'atupuina e le atemosifia o le paneta, e mafai ai e tagata su'esu'e ona fa'amautu lona tu'ufa'atasiga ma le iai o fa'ailoga o le ola.

O le malamalama i le atina'eina o le ea o le lalolagi e mafai ona maua ai ni fa'amatalaga taua e ta'ita'ia ai le sailiga o le ola i luga o le exoplanets. E ala i le fa'ailoaina o mea fa'atusa a le lalolagi i la'asaga 'ese'ese o le atina'eina o le ea, e mafai e saienitisi ona fa'aiti'itia fa'amoemoega fa'atatau ile sailiga mo le ola i fafo.

punaoa:

- "Oxygen Bounty mo Exoplanets pei o le lalolagi: Spectra of Earth through the Phanerozoic" - Rebecca Payne ma Lisa Kaltenegger

– Atulaulau i Aso Nei