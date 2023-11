Bivalve Mollusk Anadara Kagoshimensis: Manuia le Saoaina o le Suavai Maualuga

Hypersalinity, fa'aalia i le maualuga o le masima i totonu o le vai, e fai ma lu'itau i le tele o meaola vai. Bivalve mussels, pei ole Anadara kagoshimensis, e sili ona a'afia ile a'afiaga ole hypersalinity. Ae ui i lea, o suʻesuʻega talu ai nei ua faʻamalamalamaina ai le mataʻina o le mafai ona ola o lenei ituaiga mollusk faʻapitoa i siosiomaga maualuga-salinity.

O su'esu'ega muamua na fa'aalia ai e mafai e le hypersalinity ona fa'alavelaveina le paleni masima ma a'afia ai fa'agasologa fa'aletino eseese i meaola o lo'o nonofo i le vai, e aofia ai mussel. O le manatuaina ma le malamalama o Anadara kagoshimensis o se osofaʻiga i le Sami Uliuli talu mai le 1950s e taua tele i le talisapaia o le auala na latou fetuunai ai e ola ai i ia tulaga.

I le tali atu i le maualuga o le salinity o le vai, ua atiaʻe e Anadara kagoshimensis fetuunaiga faʻapitoa faʻapitoa ma faiga faʻatonutonu. O nei fetuutuuna'iga e mafai ai e le mollusk ona fa'afetaui lana metabolism ma ana amio ina ia olaola i se isi tulaga le lelei. O tagata suʻesuʻe mai le Laboratory of Ecological Immunology of Aquatic Organisms i le AO Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS (Moscow) ma le Matagaluega o Physiology and Biochemistry of Animals na faia se suʻesuʻega e suʻesuʻe ai le tuʻufaʻatasiga feaveaʻi o le hemolymph (le faʻamalieina o le vai. felauaiga ma le puipuiga) i mussel bivalve ma lona tali atu i tulaga hypersaline.

O le suʻesuʻega na aofia ai le tuʻuina atu o Anadara kagoshimensis i le faasolosolo malie o le faʻaogaina o le masima mai le 18% i le 35% ma le 45% i luga o le lua aso. Na maua e le au suʻesuʻe o le faʻaalia i le 35% salinity na mafua ai suiga i le fausaga ma le lapopoa o sela mumu o le mollusk. E le gata i lea, i le siosiomaga ma le 45% salinity, na latou matauina le faateleina o le tele o sela i le hemolymph. Ae maise lava, o le umi o le faʻaogaina o le vai hypersaline e leʻi oʻo atu ai i le oti o sela toto i totonu o le atigi vaa, faʻaalia ai le maualuga o le faapalepale o le A. kagoshimensis i vaega le tumau o le maualuga o le vai.

O suʻesuʻega o loʻo fautua mai ai o le tulaga faʻapitoa faʻafeiloaʻi o Anadara kagoshimensis i totonu o se siosiomaga hypersaline e mafai ona faʻatatau i le toe faʻaleleia o le intracellular, aemaise ile hemocytes. Peita'i, e mana'omia nisi su'esu'ega e su'esu'e ai auala ma ta'iala o lo'o fa'aogaina e nei mollusks bivalve fa'apalepale e fa'atumauina le mautu o le telefoni feavea'i i lalo o le fa'alavelave o le osmotic.

O lenei suʻesuʻega o loʻo tuʻuina atu ai faʻamatalaga taua i le mataʻina o le maufetuunaʻi o Anadara kagoshimensis i le feagai ai ma le maualuga o le salinity o le vai, faʻamalosia le taua o le malamalama i le mafai gafatia o meaola i totonu o siosiomaga faigata.

FAQ

O le a le hypersalinity?

O le Hypersalinity e fa'atatau i se tulaga o lo'o i ai i le vai le maualuga o le masima. E masani lava ona matauina i vaituloto masima, faga, po o isi vai e sili atu ona vave alu ese vai fou nai lo le mafai ona toe faʻatumu.

Aisea e mafai ai ona a'afia le susu bivalve ile hypersalinity?

Bivalve mussels, e aofia ai Anadara kagoshimensis, e maʻaleʻale i le hypersalinity ona o le faʻalavelave faʻalavelave e mafua ai le paleni masima ma le metabolism feaveaʻi. O le maualuga o le salinity e mafai ona oʻo atu ai i le osmotic stress ma le faʻamaʻaina o sela, e afaina ai lo latou tuputupu aʻe, atinaʻe, ma le toe gaosia.

Na fa'afefea ona fetuuna'i Anadara kagoshimensis i si'osi'omaga maualuga-sality?

Anadara kagoshimensis ua fa'atupuina ni masini feavea'i fa'apitoa e fa'afetaui i le maualuga o le suavai. O nei faiga e mafai ai e le mollusk ona fa'atonutonu lona metabolism ma fetu'una'i ana amio e ola ai i tulaga le lelei. Intracellular toe fausia ma fetuunaiga tulaga ese physiological faia se sao taua i le faatumauina o le mautu feaveai i lalo o le mamafa osmotic.

O a mea na maua i le su'esu'ega?

Na maua e le suʻesuʻega o Anadara kagoshimensis na faʻaalia le maualuga o le faapalepale i le faʻaalia i taimi puʻupuʻu i vai hypersaline. O suiga i le fausaga ma le lapopoa o sela mumu o le mollusk na matauina i tulaga eseese o le salinity. O le faaumiumi o le aafia i tulaga o le hypersaline e lei iu ai i le oti o sela toto i totonu o le mollusk.

O a ni a'afiaga o lenei su'esu'ega?

O le malamalama i le mafai gafatia o meaola, e pei o Anadara kagoshimensis, i siosiomaga luʻitau e pei o tulaga hypersaline e maua ai faʻamatalaga taua i lo latou maufetuunaʻi ma taʻiala e ola ai. O lenei malamalama e mafai ona saofagā i le lautele o le siʻosiʻomaga ma le faʻasaoina o taumafaiga i le puipuia o meaola vaivai ma meaola faanatura.