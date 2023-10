Malamalamaga Fou i le Faʻamaoniga o le MERRA-2 Aerosol Optical Thickness Dataset i Saina

By

Saienitisi mai le Aerospace Information Research Institute (AIR) o le Chinese Academy of Sciences na lomia talu ai nei se suʻesuʻega i Atmosphere, lea e faʻamalamalamaina ai le faʻamaoniaina o le MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) dataset i Saina. O lenei fa'amaumauga, ua ta'ua o le Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications version 2, e taua tele mo su'esu'ega o le tau, fa'ata'ita'iga o le ea, mata'ituina lelei o le ea, ma su'esu'ega o le si'osi'omaga.

O se tasi o luʻitau o loʻo feagai ma le faʻamaoniaina o le MERRA-2 AOT dataset i Saina o le le tutusa ma le faʻasalalauina o le Aerosol Robotic Network (AERONET) i le itulagi. Ina ia foia lenei mea, ua faatuina e saienitisi le National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). O lenei fesoʻotaʻiga e faʻamoemoe e faʻaleleia le faʻagasologa o le faʻamaonia ma tuʻuina atu faʻamatalaga saʻo i le faʻatinoga o faʻamaumauga.

O faʻamaoniga faʻamaonia mai le SIAVNET ua faʻaalia ai suʻesuʻega manaia e uiga i le saʻo o le MERRA-2 AOT dataset i lalo o tulaga eseese. O faʻamaumauga o loʻo faʻaalia ai le maualuga maualuga pe a laʻititi le AOT nai lo le 1.0, faʻatasi ai ma le slope o le 0.712 ma le R-squared value o le 0.584. Ae ui i lea, o le pasene o pa'aga fa'amaumauga e fetaui ma le Global Climate Observing System (GCOS) o loʻo i lalo ole 60%, e faʻaalia ai le manaʻomia mo nisi faʻaleleia atili.

E le gata i lea, o le suʻesuʻega o loʻo faʻamaonia ai o le tulaga lelei o le MERRA-2's AOT simulation e eseese e faʻavae i luga o le maualuga ma le vaitau i Saina. O le faʻataʻitaʻiga lelei e maualalo ile maualuga maualuga pe a faʻatusatusa ile maualuga maualalo. E le gata i lea, o le faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga e faʻalagolago i le vaitau, faʻatasi ai ma le faʻatinoga aupito maualalo na matauina i le vaitau o le tautotogo. Ae ui i lea, o le lelei e faasolosolo malie ona faʻaleleia i vaitau o loʻo mulimuli mai, ma le maualuga maualuga e matauina i le taumalulu. O le i ai o le pefu aerosol i le taimi o le tautotogo e mafai ona saofagā i le maualalo o le faʻataʻitaʻiga lelei.

O taumafaiga faʻamaonia na faʻatautaia e le SIAVNET e taua tele mo le faʻamautinoaina o le faʻamaoni o faʻamaumauga MERRA-2 AOT i Saina. O nei su'esu'ega e mafai ai e saienitisi ona malamalama atili i tapula'a o fa'amaumauga, ae maise lava i itulagi e ese'ese le utaina o le ea ma le maualuga, fa'apea fo'i suiga o vaitau. O su'esu'ega sa'o o le tau, fa'ata'ita'iga o le ea, mata'ituina lelei o le ea, ma su'esu'ega si'osi'omaga e mafai ona maua i le fa'aleleia atili o le malamalama o le fa'atinoga o fa'amaumauga i le itulagi.

FAQ:

Q: O le a le faʻamaumauga a le MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT)?

A: O le MERRA-2 AOT dataset o se punaoa taua i suʻesuʻega o le tau, faʻataʻitaʻiga o le ea, mataʻituina lelei o le ea, ma suʻesuʻega o le siosiomaga. E tu'ufa'atasia fa'amatalaga mai le tele o meafaifa'aili satelite ma fa'ata'ita'iga numera, e maua ai fa'amatalaga taua mo saienitisi.

Q: O le a le SIAVNET?

A: SIAVNET o loʻo tu mo le National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. O se faʻavae faʻavae e faʻaleleia ai le faʻamaoniaina o le MERRA-2 AOT dataset i Saina e ala i le faʻatalanoaina o le luʻitau o le le tutusa ma le faʻasalalauina o fesoʻotaʻiga mataʻituina aerosol i le itulagi.

F: O a mea na maua mai le su'esu'ega?

A: O le suʻesuʻega e faʻaalia ai o le saʻo o le MERRA-2 AOT dataset e faʻalagolago i le utaina o le aerosol i le siosiomaga. O lo'o fa'ailoa mai ai fo'i suiga i le fa'atinoga o fa'amaumauga e fa'atatau i le maualuga ma le vaitau, fa'atasi ai ma le fa'ata'ita'iga maualalo o lo'o va'aia i mea maualuluga ma i le vaitau o le tautotogo.

F: Aisea e taua ai nei su'esu'ega?

A: O nei suʻesuʻega e maua ai faʻamatalaga taua i tapulaʻa o le MERRA-2 AOT dataset i Saina. E ala i le malamalama i le fa'atinoga o fa'amaumauga i lalo o tulaga 'ese'ese, e mafai ai e saienitisi ona fa'amautinoa atili sa'o su'esu'ega o le tau, fa'ata'ita'iga o le ea, mata'ituina lelei o le ea, ma su'esu'ega si'osi'omaga i le itulagi.