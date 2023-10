SpaceX Seti mo le Lua Fa'afo'i i tua Starlink Satelite Fa'alauiloa i Florida ma Kalefonia

SpaceX o loʻo sauni mo faʻasalalauga sosoo e lua o satelite Starlink i lana Falcon 9 rocket. O le faʻalauiloaina muamua o loʻo faʻatulagaina mo le Aso Sa, Oketopa 8, mai le Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) i Vandenberg Space Force Base i Kalefonia. Le 21 Starlink satelite o le a faʻapipiʻiina i lalo-Earth orbit i le 12:23 am PT.

O le faʻalauiloaina o loʻo lumanaʻi o le a faʻailogaina ai le 14th flight mo le laasaga muamua booster, lea na lagolagoina muamua misiona eseese e aofia ai Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B, ma le valu Starlink misiona. A mae'a le vaeluaga, o le laasaga muamua o le a taumafai e tulaueleele i luga o le va'alele "Of Course I Still Love You" o lo'o tu i le Vasa Pasefika.

Ole vaega lona lua ole Starlink satelite ole a fa'alauiloa ile Aso Gafua, Oketopa 9, mai le Space Launch Complex 40 (SLC-40) ile Cape Canaveral Space Force Station i Florida. Ole taimi fa'atulagaina ole si'itia ole 9:06pm ET.

E tutusa ma le faʻalauiloaina muamua, o le Falcon 9 faʻamalosia le laasaga muamua mo le faʻalauiloaina lona lua ua lele i luga o 14 misiona talu ai, e aofia ai le CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA, ma misiona e lima Starlink. O le laasaga muamua o le a taumafai e tulaueleele i luga o le "A Shortfall of Gravitas" droneship o loʻo tu i le Vasa Atelani.

SpaceX o le a tuʻuina atu se upega tafaʻilagi o faʻasalalauga e lua i luga o lana upega tafaʻilagi aloaia. E amata le upegatafa'ilagi pe a ma le lima minute a'o le'i si'itia.

I se aotelega, o SpaceX o loʻo sauni mo faʻasalalauga e lua i tua o satelite Starlink, faʻatasi ai ma le faʻalauiloaina muamua na faia i Kalefonia ma le lona lua i Florida. O nei fa'alauiloa o le a fesoasoani i le fa'aauauina o le fa'aogaina o le Starlink satellite constellation a SpaceX, e tu'uina atu ai le initaneti i le lalolagi atoa.

Faʻamatalaga:

- Starlink: O se satelite i luga ole laiga o fetu o loʻo fausia e SpaceX, e tuʻuina atu ai le initaneti i le lalolagi atoa.

- Falcon 9: O se taʻavale faʻalauiloa e lua-laasaga-i-orbit na atiaʻe ma gaosia e SpaceX.

– Taamilomilo Low-Earth: Le itulagi o le vanimonimo i totonu e tusa ma le 2,000 kilomita (1,200 maila) mai le fogāeleele o le lalolagi o loʻo faʻaogaina ai le tele o satelite.

